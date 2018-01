O canal norte-americano USA Network contratou a atriz brasileira Alice Braga para protagonizar a série Queen of the South, após o sucesso de audiência da novela La Reina del Sur, exibida em 2011 pela rede Telemundo.

Este será o primeiro grande papel da brasileira na TV norte-americana após atuar em alguns sucessos no cinema, como Eu Sou a Lenda, Na Estrada e Ensaio Sobre a Cegueira.

Com produção da Fox Television Studios, Queen of the South é centrada na história de Teresa Mendoza (Alice), uma traficante de drogas mexicana que busca refúgio nos Estados Unidos após ver seu namorado ser assassinado em seu país.

Na terra do Tio Sam, Teresa busca vingança contra os responsáveis pela morte de seu namorado e acaba se tornando líder de um cartel. Inteligente e perspicaz, ela consegue se esquivar das ameaças até se tornar uma das mulheres mais ricas do mundo.

A série é inspirada no best-seller homônimo de Arturo Perez-Reverte (2002), e terá roteiro assinado pela dupla M.A. Fortin e Joshua John Miller, com produção-executiva de David Friendly e Pancho Mansfield. A data de estreia ainda não foi divulgada, mas a trama deve ser lançada no segundo semestre do ano que vem.

Outra brasileira de destaque na TV norte-americana é Morena Baccarin, que após um ótimo trabalho na premiada Homeland, acabou escalada para Gotham, estreia badalada da atual fall season.

Ela entrará na segunda fase desta temporada, prevista para o início de 2015, na pele da médica Dr. Leslie Thompkins, que trabalha no hospital psiquiátrico Arkham. A personagem se tornará amiga do detetive Gordon (Ben McKenzie) e com o jovem Bruce (David Mazouz), que, no futuro, será o herói Batman.