A Lei do Amor estreia hoje (3) e marca a chegada da dupla Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari à faixa nobre da Globo.

No mesmo dia em que foram promovidos, receberam a encomenda de uma sinopse. “A Maria me ligou e pediu para eu ir à casa dela. No mesmo dia, criamos a história de 20 personagens”, diz Villari.

Eles resgataram uma sinopse crua, que partia da história de um rapaz mulherengo que mantinha um namoro por pressão da família, mas se relacionava com outra moça. Este enredo foi mantido, mas virou uma subtrama.

A história principal é o reencontro amoroso de Heloísa (Claudia Abreu) e Pedro (Reynaldo Gianecchini), separados após um golpe familiar.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, nesta segunda-feira (3).