E também seu segundo aniversário. E o primeiro dia na escolinha. Quer dizer, o primeiro em que te deixaria lá sozinha. Depois de algumas idas, a primeira tentativa de fato.

Você me dá tchau confiante e sai a procura da Uniquá, um bichinho parecido com o cruzamento entre joaninha e dinossauro. (Mas que, segundo o google, não é nada disso. É apenas invenção do autor do Backyardigans.)

Eu me despeço após certificar que cada funcionário – do porteiro até o professor de educação física do quinto ano, passando pelo pessoal da secretaria, o moço da limpeza, as duas cozinheiras e todo o time de professores e coordenadoras – saiba quem é o Filépo, sua naninha/bichinho inseparável. “Ela só consegue dormir com ele”, explico. E também deixo meu telefone com cada um desses profissionais que sorriem pacientemente enquanto aviso onde estarei intocado: no café natureba da esquina, por duas horas ou até dar merda. O que vier primeiro.

(trilha sugerida)



Peço um café e para conter minha aflição penso no Tom. Menino cabeludo e descolado que ama sua Minnie. Apesar de alguma insistência em tirar a Minnie de suas mãos ele sabe respeitar o seu “não”. Coisa, terrivelmente, rara entre os machinhos mais velhos de hoje em dia. E ele é seu favorito, já percebi. Acho que desse interesse em comum por roedores norte-americanos, nasceu uma ligação. Mas se por um lado podemos contar com o Tom, por outro, temos que lidar com a Martininha e sua gangue.

Na verdade, pequena, você quem começou a encrenca. Invadiu o território inimigo, a sala de aula dos mais velhos, roubou o unicórnio rosa da Martina e saiu correndo gritando “meu, meu, meu”. Não contente com o furto, foi mirim e deu a maior bandeira.

A Martina, ao invés de usar toda a maturidade adquirida ao longo de seus cinco anos, preferiu acionar toda uma quadrilha. Outras quatro meninas igualmente ameaçadoras. Você sentiu o drama e se escondeu na casinha. Um erro. Não tinha mais para onde fugir. A Martina veio pela porta, duas capangas ficaram cercando a área e as outras duas se enfiaram pela janela. Você se agarrou ao unicórnio, chorou e insistiu na mentira “é meu, meu, meu”.

A professora interveio. Apelou para o bom senso e prometeu que o brinquedo seria devolvido em breve. Martina compreendeu e chamou o bando que obedientemente recuou. Eu observava tudo de longe, atônito. Agora sabemos quem é a líder do pedaço, pensei. Martina passou por mim e deu uma piscadela, como quem diz, “cê me deve uma, parça”.

Agora, tomo meu café amargo e remoo aquela piscadela. O que Martina poderá armar? Será que o Tom será parceiro? Você vai se virar sozinha? Sentirá minha falta? Entendeu que eu voltarei ou pensa que foi abandonada?

Sofro e cogito desistir. Comprar uma lousa e te educar em casa mesmo. Quem precisa sair do quarto hoje em dia, não é mesmo? A internet tá aí pra isso, né? O mundo todo disponível no conforto e segurança do lar. Estou quase levantando para correr e te abraçar quando uma mulher – uns 15 anos mais velha do que eu – entra. Ela também pede um café e conversa ao telefone:

“Tá complicado. Ontem, depois de tudo que falamos, eu ouvi ele tocando violão às 3hs da manhã, rs. Aí, ele fica com aquela carona de manhã. É, o dia todo. Eu explico, mas não adianta. E agora, ele veio com um papo de que vai ter uma balada na sexta-feira. É pra juntar dinheiro pra formatura do terceiro ano. Do terceiro! Eu fiquei em dúvida. Disse que ia pensar. O pessoal do terceiro, não sei, não. Muito mais velho! Acho que vou ver no grupo de mães quem vai, se eu conheço alguém… aí, ele me mandou mensagem pedindo pra eu pagar metade do convite da festa. Pode?, rs. Calma lá, né? Nem sei se vou deixar ir. Vou ver quem vai… fico na dúvida. Ainda mais agora… É. Então, eu conheci a mãe do Pê. Ela parece ser bem liberal. Bem mais jovem que eu. Parece ser legal, mas não sei, vamos ver. Não sei…

Ah, até hoje não sei. Não sei se o que tô fazendo tá certo ou não. Não, não é fácil. Nunca é.”

Bebo mais um café amargo.

Sempre Amor,

Papai

09.06.16