Arte: André Bonani

Querida mascotinha,

“E você, seu merdinha? Aposto que nem trocar uma fralda você sabe!”, papai pensou em dizer. Mas não disse. Não renderia nem um “Iéééééé” sequer. Muito menos um “Viiiiixé”. No lugar, disse, “Poxa, foi mal. Aquela bola lá eu queria ter passado, mas não deu. Esse tênis aqui não dá. Tênis de correr, não de futebol. Não jogava há mais de dez anos, acho. Pô, foi mal…”

Os meninos – de 12 a 17 anos- apenas ouviram. Não responderam nada. Nada. Nem um esboço de empatia com o tio aqui. Ficamos em silêncio, do lado de fora da quadra assistindo ao jogo seguinte e ruminando nossa derrota. Mas quase acertei um chute que quase…ah, o “quase”. Já tenho idade suficiente pra saber que “quem quase amou, não amou e quem quase vive, já morreu”. “Quase” não entra em campo. Eu afundei o time. Era o culpado. E todos ali sabiam disso, pequena.

Um menino baixinho se juntou ao nosso grupo. Aí, minha bolinha, pra você entender as regras daquela específica quadra: éramos cinco, um time completo (um no gol, quatro na linha) do lado de fora esperando o outro jogo acabar. Quem perde a partida (de dez minutos de duração ou três gols, o que vier primeiro) sai e dá lugar ao próximo time. Com a chegada do baixinho, um problema. Nosso time agora tinha um a mais. Alguém teria que ficar de fora.

Então, eu – no auge dos meus 30 anos, adulto responsável, pagador de contas, pai de família com muita barba e pouco cabelo – me vi enfrentando um dos maiores traumas juvenis, o momento da escolha do time.

Era óbvio para todos ali quem deveria sair. Não havia dúvidas. Eu me sentia mal, não só por mim, mas por todos que agora deveriam estar formulando a melhor maneira de me dispensar. Imaginava quem seria o herói do grupo que iria dizer o que todos estavam pensando. Quem mataria no peito e assumiria pra si esse papel cruel, porém necessário, em prol do time?

Eu até poderia poupar o constrangimento e ceder meu lugar, ou então inventar uma dor na panturrilha, nos joelhos. Mas não, pequena, você não sabe o quão difícil é para um adulto-responsável-pagador-de-contas-pai-de-família-com-muita-barba-e-pouco-cabelo conseguir reunir outros adultos-responsáveis-pagadores-etc com determinada periodicidade para jogar uma bola. Eu até sei que isso acontece por aí, sempre ouço falar. Mas eu mesmo, depois de velho, nunca mais consegui jogar uma bola. Aquela oportunidade era única. Eles teriam que me engolir ou me expulsar. Não desistiria. Eu sentia o silêncio constrangedor. O desconforto era geral.

“Gol! Próximo!” gritaram da quadra. E agora? Será que alguém voluntarioso se ofereceria para sair? Ou rolariam aquelas discussões cordiais no estilo “Deixa que eu pago. Não que isso, deixa comigo”. Um jogando a bola da gentileza para o outro. Ou quem sabe um civilizado e justo jokenpô. “Dedos iguais” talvez?

Nada disso. Enquanto preparava toda uma retórica para justificar minha permanência no time, os 5 pilantrinhas se levantaram. O baixinho perguntou “Qual é o time?” e um magrelinho respondeu, “Formou nóis aqui, vambora”. E eu fiquei lá. Ignorado, escanteado. Sem nem chance de defesa.

Do lado de fora, queria gritar `aqueles impúberes que “No meu tempo jogava muito mais e melhor que todos eles. E era mais educado também. Mais respeitoso. Humpf, essa é a juventude que diz que quer tomar o poder? Se vocês forem em política como são fairplay e polidez esportiva, estamos feitos!”

Nesse momento, enquanto sentia pena de mim mesmo e imaginava esse discurso caetaneano, você chegou acompanhada da mamãe. Largou a mão dela e veio correndo em minha direção gritando “papai”. Eu sorri. Você se jogou no meu colo e disse, “Papai, cocô. Cocô, papai. Limpa, papai”.

Iééééé!

Amor boleiro,

Papai.