“Estou muito feliz por elas agora fazerem parte da nossa família”, escreveu a estrela do pop sobre as irmãs Estere e Stelle, de 4 anos

Mãe de dois filhos biológicos, Lourdes Maria e Rocco, e dois adotivos, David e Mercy, a cantora Madonna celebrou, na última quarta, 8, em sua página oficial no Facebook, a adoção de outras duas crianças, as gêmeas Estere e Stelle, de 4 anos, que viviam no Malawi. A alta corte local autorizou a adoção na terça-feira, 7, aumentando para quatro o número de crianças que a estrela do pop adotou no país africano.

“Posso confirmar oficialmente que completei o processo de adoção das irmãs gêmeas do Malawi e estou muito feliz por elas agora fazerem parte da nossa família. Estou profundamente grata a todos aqueles que no Malawi ajudaram a tornar isso possível, e peço à imprensa, por favor, para respeitar nossa privacidade durante esse período de transição. Obrigada também aos meus amigos, família e minha grande equipe para todo o seu apoio e amor!”, escreveu Madonna.

Nesta quinta-feira, 9, ela voltou a postar sobre o tema. “Há 650 órfãos na Home of Hope, onde Estere e Stelle viveram por 4 anos desde que elas tinham 5 dias de vida. Gerenciado pelo generoso e compassivo Rev. Chipeto e sua filha Lucy, Raising Malawi tem trabalhado com HOH por mais de 10 anos desde que conheci meu filho David lá. Se você quiser de se envolver no voluntariado ou doações, vá para Raisingmalawi.org. Cada pouco ajuda.”

