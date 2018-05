No Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia, conversamos com órgãos públicos, juristas, professores, advogados, empresas e influenciadores sobre a importância em se discutir a homofobia e saber, na opinião deles, porque grande parte da população ainda resiste em aceitar que este é um tema que merece estar em pauta

O dia 17 de maio é conhecido como o Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia, pois, nesta mesma data, em 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças. Ela passou, então, a figurar como símbolo da luta pela diversidade sexual, por direitos humanos e contra a violência e o preconceito.

Segundos estudos do Grupo Gay da Bahia, a violência contra o público LGBTI+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, intersexuais), em 2017, foi 30% maior que no ano anterior, com 445 mortes documentadas contra 343, respectivamente. De acordo com a entidade, 52% dos homicídios contra LGBT no mundo ocorrem em terras brasileiras, colocando o Brasil como um dos mais violentos contra esse público (saiba mais sobre os números da violência aqui).

Diante desse debate, quem tem ganhado visibilidade, mas que ainda gera muita polêmica, o Família Plural foi conversar com órgãos públicos, juristas, professores, advogados, empresas e influenciadores LGBTI+ a respeito da importância em se discutir a homofobia e saber, na opinião deles, porque grande parte da população ainda resiste em aceitar que este é um tema que merece estar em pauta.

“Essa discussão é importante porque só a compreensão de que os seres humanos são diversos e complexos é que pode levar ao respeito da condição de cada um. Quanto mais compreendermos a diversidade – bem como que o que nos unifica é a condição humana – mais estaremos próximos de reconhecer e respeitar as diferenças. As pessoas resistem por questões culturais, históricas, religiosas e até por mero desconhecimento. Temos padrões historicamente firmados e reforçados, fora dos quais as pessoas são consideradas “anormais”. Por isso, nem sempre as pessoas querem tocar no assunto, até para não serem obrigadas a rever conceitos. Nem todo mundo tem coragem o suficiente para isso”.

Eloisa Arruda, Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Cidade de São Paulo

“Diversidade é um assunto importante por conta de três dimensões: sociedade, organizações e pessoas. Em relação à sociedade, vivemos num país violento e desigual, que figura na lista dos mais violentos contra a população LGBT. O ambiente de negócios não está separado do ambiente social, por isso este tema chega também às organizações. Além disso, pesquisas associam as políticas de inclusão a mais engajamento e inovação no ambiente de trabalho. Por fim, discutir diversidade nos faz pessoas mais empáticas e permite que, a partir do nosso trabalho, possamos promover as mudanças que queremos ver no país. O Brasil é um país conservador, mas que, paradoxalmente, gosta de se ver como tolerante e naturalmente aberto às diferenças. Ainda existem resistências, mas houve avanços significativos nos últimos anos, como a criação do Fórum de Empresas e Direitos LGBT, a articulação de movimentos ativistas e a emergência de coletivos feministas, negros e LGBTs em universidades de todo o país”.

Ricardo Sales é consultor de diversidade e pesquisador na USP, onde cursa doutorado. Foi eleito pela Out&Equal um dos brasileiros mais influentes no tema diversidade nas organizações.

“Várias frentes tem se formado em torno do tema da Diversidade. Percebemos essa discussão a respeito das diferenças na universidade, na moda, em campanhas publicitárias, no meio cultural e outros. Tudo isso colabora para a disseminação de conceitos e ideias sobre as diferentes vivências que se dão a partir da sexualidade, mas não só dela, à medida que somos sujeitos complexos e inseridos no meio social. Massificar essa discussão contribui para ambientes de construção coletiva de respeito e inclusão das pessoas. As resistências são de várias ordens, mas é preciso levar em consideração uma onda conservadora que continua a referendar um padrão em torno da sexualidade humana e que inclui a identidade de gênero e a orientação sexual. Hegemonicamente aprendemos a pensar sempre em certo e errado, sem levar em consideração que não há padrão a ser seguido, já que somos construções sociais. Meninos nem sempre gostam de azul e meninas nem sempre devem gostar do rosa. É necessário pensar para além da caixinha e refletir sobre outras vivências. Além disso, essa é uma pauta que precisa ser desmistificada de maneira adequada desde os bancos escolares”.

Fabio Mariano, professor da COGEAE /PUC-SP, palestrante e idealizador de projetos com foco na visibilidade Trans

“Em um mundo repleto de extremos, a discussão da diversidade faz com que as diferenças entre os indivíduos sejam respeitadas, o que é essencial para um maior equilíbrio da sociedade. No caso das organizações, a Sodexo acredita que as ações de diversidade e inclusão proporcionam equipes mais colaborativas, colaboradores mais felizes e consequentemente times mais engajados, o que, consequentemente, impacta na produtividade da empresa. Neste contexto, a companhia oferece um ambiente inclusivo para colaboradores LGBT+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e todas variações), pois promove uma cultura corporativa que aceita todas as diversidades, visíveis ou não. Um exemplo disso é o Pride, iniciativa global do Grupo Sodexo que visa conscientizar, educar e incluir sobre o tema LGBT. Lançado no Brasil em fevereiro de 2016, o grupo tem cerca de 140 membros, todos colaboradores da empresa, entre aliados e comunidade LGBT. Tudo o que é diferente do pré-estabelecido, pode assustar as pessoas. Infelizmente, o que para alguns pode ser fonte de reflexão, mudanças e amadurecimento, para outros, mais rígidos, é fonte de raiva, que se expressa de várias formas, como preconceitos e atos de intolerância e até de violência. Acredito que os preconceitos são combatidos com a convivência e a integração entre as pessoas, e a discussão da diversidade é a uma das únicas maneiras de fazer com que isso aconteça. A Sodexo realiza debates constantes sobre o tema, como por exemplo, a 4ª reunião do Pride, grupo de afinidade composto por colaboradores LGBT e colaboradores aliados, realizada hoje e que debateu o que representa o Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia; quais os termos utilizados para falar sobre o assunto; os principais dados sobre o tema no Brasil e outros. Essa é uma oportunidade de reforçar a importância dos aliados na luta contra o preconceito dentro e fora do ambiente corporativo”.

Aline Tieppo, gerente de Comunicação Interna e Diversidade e Inclusão da Sodexo Benefícios e Incentivos

“O ser humano é único, livre e igual. A diversidade deve ser celebrada dentro e fora das organizações. O ser humano é o único animal racional, com possibilidade de construir uma rede de relações plural e múltipla. É maravilhoso construir um ambiente laboral onde todos são diversos, pois cada colaborador possui uma história, uma trajetória singular que proporciona a troca de experiências. Garantir a diversidade dentro de uma organização demonstra que, apesar de todas as diferenças, somos inteligentes o suficiente para construir uma união em cima de um objetivo único e conquistar resultados extraordinários. A resistência consiste, principalmente, pelas crenças pessoais (não só de cunho religioso) e pelo viés inconsciente de boa parte dos gestores e do próprio time de recrutadores. Todos nós possuímos alguma espécie de viés inconsciente, uma vez que nosso cérebro pode demorar menos de 1 segundo para julgar se determinada pessoa é confiável ou não. Isso decorre, principalmente, das experiências de vida de cada indivíduo, que gera um conjunto de estereótipos do que é certo ou errado. Isso acaba por determinar uma escolha de um perfil similar inclusive nas relações pessoais. O viés inconsciente, dentro das organizações, reflete principalmente nas contratações, resultando em equipes uniformes e com o mesmo perfil escolar, racial, social e dentro de um padrão heteronormativo”.

Marcelo Gallego, advogado, assessor jurídico da Coordenação de Políticas LGBTI da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

“Quando você tem o número de 445 pessoas LGBTs mortas, em 2017, segundo dados do Grupo Gay da Bahia, ou seja, 30% a mais do que em 2016, essa é a hora de pensarmos em como a LGBTfobia está impactando na nossa sociedade – e isso se reflete tanto nas organizações como na nossa vida. Além disso, por que só pessoas heterossexuais e cisgênero têm os seus espaços na sociedade reconhecidos e garantidos, enquanto outra comunidade, a das pessoas LGBTs, precisa permanecer à parte da vida social e com dificuldade de acesso ao mercado de trabalho? Se somos diversos por natureza (socialmente, culturalmente e biologicamente) porque não podemos conviver mutualmente e respeitar as nossas diferenças? É importante discutir a diversidade, pois é assim que nos reconhecemos como humanos, cada um ou cada uma com a sua específica orientação sexual e identidade de gênero. Isso é maravilhoso! Vivemos em uma sociedade em que é “natural” ser homem, machista, heterossexual e cisgênero. Fugir desse padrão significa ser estranho, ser julgado dia após dia e ter que praticamente “sair do armário” a cada novo grupo social que passar a frequentar, a cada nova empresa em que começar a trabalhar, etc. Ser diferente é ser LGBT+. É ser ousado / ousada para ter peito e lutar para sobreviver contra o ódio, o estigma e o preconceito. Se as pessoas, por um minuto, entendessem que tudo isso poderia acabar caso respeitassem e entendessem que há diversidade no mundo, além do padrão social brasileiro, e tudo bem…. Com certeza esses números de LGBTfobia poderiam desaparecer”.

Maira Reis é Jornalista LGBT+ e palestrante

“Foram muitos anos de invisibilidade. São muitos anos de preconceito. Celebrar o dia internacional contra a lgbtfobia é uma maneira de afirmar o compromisso com a compreensão de que o mundo é e deve ser plural, e que a diversidade permite que experimentemos uma convivência mais humana, mais livre, mais democrática. É da pluralidade que nasce a riqueza de uma sociedade. Que a data de hoje seja simbolicamente assimilada como nosso compromisso de trabalhar para que os direitos sejam verdadeiramente acessíveis para todas, todos e todxs”

Andréa Pachá, juíza e autora dos livros ‘A vida não é justa’ e ‘Segredo de Justiça’

Colaborou Adriana Del Ré