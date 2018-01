O cão com as maiores orelhas do mundo

REPRODUÇÃO/Guinness World Records Um cão chamado Harbor, da raça Black and Tan (de origem norte-americana) e que vive no Colorado vai entrar para o livro dos recordes (Guinness Book 2012) por ter uma das maiores orelhas do planeta. Desde pequeno o cachorro já mostrou sinais – ou melhor, orelhas – bem diferentes dos outros animais

Por Estadão