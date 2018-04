O Teatro FAAP foi palco de mais um desfile da estilista Gloria Coelho para a 45ª edição do São Paulo Fashion Week (SPFW). A criadora apresentou nesta quinta-feira (26/4) a coleção cápsula, inspirada no filme “Os Incríveis 2” da Disney Pixar.

Denomidada Inscríveis Memórias Quânticas do Planeta, a coleção conta com itens como bolsa, camisetas, leggings e tênis. Entre as cores predominantes estão o preto, off white, prata, vermelho, verde militar, navy blue, entre outras.

Além do filme, segundo a marca, Gloria Coelho também se inspirou no sport streetwear, na androginia, na arte de Victor Vasarelli e Le Parc, dos anos 1960, e nos clássicos trech coat, perfecto e smoking.

“Gloria Coelho, como sempre, foi muito criativa. A coleção está muito elegante, com toques de alfaiataria em algumas peças, além de aspectos futuristas”, destaca o coordenador do curso de Moda da FAAP, professor Ivan Bismara.

Confira quem marcou presença no Teatro FAAP:

Crédito das fotos: Fernando Silveira e Rafayane Carvalho / FAAP