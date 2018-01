Personalidades do mundo da moda estarão presentes no Teatro FAAP na noite do dia 7 de novembro para a tão esperada final do FAAP Moda, quando será conhecido o vencedor desta 14ª edição.

Os seis finalistas do concurso apresentam suas coleções para nomes como Ronaldo Fraga (estilista), Maythe Birman (empresária), Eleonora Xandó (responsável pelo relacionamento internacional do Shopping Cidade Jardim), Paulo Borges (diretor criativo do SPFW), entre outros profissionais consagrados que fazem parte do corpo de jurados.

A apresentação do evento ficará por conta da designer e ex-aluna da FAAP, Paola de Orleans e Bragança, conhecida como a princesa brasileira – por ser trineta da Princesa Isabel e tetraneta de Dom Pedro II.

O desfile pode ser acompanhado, a partir das 21h, pelo aplicativo do FAAP Moda, disponível para celulares e tablets. O app também permite antecipar o voto para a coleção preferida.

Reveja os croquis finalistas no post “Criatividade domina os trabalhos selecionados” e mande o seu voto.

Confira como foi a edição de 2016