Há 10 anos, no dia 7 de fevereiro, nascia o curso de Moda da FAAP. Para celebrar essa data, nada melhor do que reunir alunos, ex-alunos, professores e profissionais para uma manhã de bate-papo sobre tendências, empreendedorismo e, também, relembrar importantes acontecimentos que ocorreram ao longo desses anos, como a exposição Papiers à la Mode e o desfile do estilista Valdemar Iódice – realizados em 2008 – marcando com chave de ouro a inauguração da graduação.

A celebração de aniversário, ou o Fashion Day, como foi chamado o evento, trouxe de volta à casa a aluna Lorena Prado, formada no ano de 2012. A designer, hoje com marca própria de moda praia, a Mohit, falou sobre inspirações, dificuldades ao empreender e sobre a vontade de criar peças mais sustentáveis. “Estou caminhando para isso. Meu primeiro passo foi utilizar tecidos biodegradáveis”, diz a jovem, que com apenas 23 anos já desfilou suas coleções em Miami, nos Estados Unidos, e tem um trabalho de cura energética a partir de seus produtos, que é feito a partir de serviços de coaching com a cliente.

A idealizadora e editora-chefe da revista Bloom Brasil, Lili Tedde, também marcou presença no evento. Formada pela FAAP, no curso de Design, a especialista é a representante oficial do Studio Edelkoort no Brasil, da guru de tendências Lia Edelkoort. “É muito importante ter referências internacionais, mas é preciso fazer roupas com características brasileiras, de raiz. A inspiração pode vir de coisas simples, como uma pedra”, disse aos alunos.

Lili adiantou ainda que Lia Idelkoort estará no Brasil, em outubro, para o lançamento da próxima edição da Bloom Brasil.

Lançamentos

O Fashion Day também foi marcado pelos lançamentos dos livros Desenho de Moda, do professor Alexandre Jubran, e Cadeira nº 39 – contando a história da Academia Brasileira de Moda, do professor João Braga.

Rememorando o passado

Nomes internacionais como Pierre Cardin, Oscar de La Renta, Ocimar Versolato e Christian Lacroix já desfilaram suas coleções nos espaços da FAAP. Os alunos também tiveram contato com outros importantes profissionais, como Diane von Furstenberg, Tory Burch, Jimmy Choo, Christopher Bailey e Tommy Hilfiger. Entre os criadores nacionais que já passaram pela FAAP, ajudando a escrever a trajetória do curso de Moda, estão André Lima, Fause Haten, Gloria Coelho, Lino Villaventura, Pedro Lourenço e Reinaldo Lourenço, entre outros.

Mas o que mais marcou os alunos e os professores? O FAAP Moda perguntou a alguns alunos e professores. Confira:

“Principalmente o convívio com os professores, que traziam para a sala de aula tudo que eles viviam e viveram, não só como profissional, mas também como indivíduos. Isso acaba contribuindo muito para o crescimento dos alunos. Havia uma preocupação de que saíssemos da faculdade para realizarmos algo. Foi muito especial”

Lorena Prado – criadora da Mohit, formada em 2012 pela FAAP

“As exposições de moda, sem dúvida. Tanto as específicas, como a de Christian Lacroix, quanto as que envolveram a moda de certa forma, como a mostra ‘Os Anos Grace Kelly, Princesa de Mônaco’ ou ‘Pérola’, realizada em parceria com o Qatar Museus. Todas proporcionam ao aluno uma abordagem ampla sobre os temas propostos, além de inserir o Brasil no cenário mundial da moda.”

João Braga – professor de história da moda

“O crescimento do FAAP Moda, com sua estrutura, que surpreende a cada edição, e os trabalhos apresentados, que estão cada vez mais profissionais. Também a expressividade que as minhas alunas vêm ganhando na área de figurino, tema da minha disciplina. Sinto-me orgulhosa em vê-las no teatro, no cinema e na TV”.

Cristiane Rose Cândido – professora de figurino

“Três fatos marcam esses dez anos de curso: a consolidação do FAAP Moda, que vem deixando um legado para o setor; ter a presença de importantes nomes internacionais, que vem à FAAP para falar com os alunos, a exemplo de Jimmy Choo, Tory Burch, entre tantos outros; e principalmente ver os alunos trabalhando na área, inclusive fora do País”.

Ivan Bismara – coordenador do curso