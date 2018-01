Transformar os desenhos em coleções e peças de vestuário é o maior desafio dos seis finalistas do FAAP Moda – concurso exclusivo que tem a função de criar uma conexão entre alunos e profissionais do mercado. O vencedor desta edição será conhecido no próximo dia 7 de novembro, em um grande evento no Teatro FAAP, nos moldes dos desfiles oficiais de moda.

Até a final, os seis finalistas serão acompanhados por profissionais de diversas áreas – tanto para confecção da coleção quanto para a escolha das modelos, da maquiagem e da trilha sonora do desfile. “É a etapa mais rica do concurso”, diz a professora Fernanda Binotti, uma das integrantes da comissão de seleção. “É a fase de testar materiais e as formas de fazer, sempre com ajuda dos profissionais do mercado”, completa.

Além da professora da FAAP, a comissão de seleção conta ainda com a participação das estilistas Gloria Coelho, Renata Alhadeff e Fernanda Niemeyer, da marca A. Niemeyer, além do stylist Maurício Ianês e dos jornalistas de moda Lucas Boccalão e Susana Barbosa.

O corpo de jurados que escolherá o vencedor desta edição será divulgado em breve, mas já passaram pelo júri nomes como Oskar Metsavaht, Pedro Lourenço, Carlos Miele, Reinaldo Lourenço, entre outros. A apresentação do concurso também é outro sucesso à parte, que já teve a participação das atrizes Fiorella Mattheis, Flávia Alessandra e Mariana Ximenes, além da modelo Carol Ribeiro e da designer Paola de Orleans e Bragança.

O desfile no dia 7 de novembro poderá ser acompanhado pela TV FAAP, no link http://www.faap.br/tvfaap/.