O grande vencedor da 14ª edição do FAAP Moda foi Christopher Tanelli, com a coleção “A Efemeridade do Florescer”. Inspirados nas onna-bugeishas – mulheres japonesas com treinamento em artes marciais -, os looks conquistaram o voto dos jurados, que contou com nomes como Paulo Borges, diretor criativo do SPFW, e os estilistas Ronaldo Fraga e Glória Coelho, entre outros.

Christopher foi contemplado com um curso de verão na Central Saint Martin, incluindo passagem e hospedagem. A escola é um dos principais centros de ensino de arte e design do mundo e integra a Universidade de Artes de Londres. A premiação inclui ainda um curso de extensão na FAAP.

A segunda colocada no concurso foi a aluna Otília, com a coleção “Memórias do Subsolo”, que também conquistou a primeira colocação no voto do público. O terceiro lugar foi para Rachel Bueno Ferreira, com a coleção “Leveza da Matéria”.

Confira a entrevista com Christopher Tanelli, primeiro colocado do FAAP Moda 2017