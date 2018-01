Coleção inspirada em mulheres samurais vence o FAAP Moda

O grande vencedor da 14ª edição do FAAP Moda foi Christopher Tanelli, com a coleção “A Efemeridade do Florescer”. Inspirados nas onna-bugeishas – mulheres japonesas com treinamento em artes marciais -, os looks conquistaram o voto dos jurados, que contou com nomes como Paulo Borges, diretor criativo do SPFW, e os estilistas Ronaldo Fraga e

Por FAAP Moda