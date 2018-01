“Minha querida, não vou lhe dizer nada. Dizer o quê? Que a amo? Está bom, eu digo. Não tenho dito outra coisa, eu a amo, eu a amo, com essas três pequenas palavras ou com outras, maiores. Disse isso em parágrafos e mais parágrafos, com textos que jorravam como rios, que se precipitavam como cachoeiras, que retumbavam, que faziam espuma, que se exibiam como saltimbancos e pediam aplausos. A quem estou dizendo isso? Você leu todos e – ai de mim – foi como se eu jamais os tivesse escrito.

Hoje peguei um desses textos no arquivo e me perguntei como pude usar certos adjetivos, que nem o amor é capaz de redimir e absolver. Imorredouro? Perene? Santo Deus! Quem permitiu que essas palavras constassem nos dicionários? Imorredouro… Imorredouro! Vi esse monstrengo e ri, ri muito, posso dizer que senti mesmo uma dessas pequenas alegrias que são quase uma felicidade. E você sabe por quê? Porque me lembrei de que, no dia em que escrevi essa estúpida palavra, fiquei em dúvida e quase a substituí por imarcescível. Imarcescível! Isso é que eu fui aprender na escola? Melhor, então, dizer apenas que a amo. Tão simples, tão claro, tão riacho, tão arroio, tão regato fluindo mansamente, tranquilamente, único e sereno como a verdade. Se bem que eu tenha, agora mesmo, vontade de procurar para você mais algumas dessas palavras nas quais você, por achá-las disparatadas, jamais confiou. Fica assim, então: eu a amo, EU A AMO! Ainda que me pareça simples demais.”

——————————————————————————–

“Meu querido, tola como sempre fui, abri sua carta com impaciência. Minhas mãos não me pertenciam, os dedos não faziam parte delas. Acabei rasgando o envelope e um pedaço da carta. Pareceu-me um mau sinal, como vêm parecendo todos os últimos sinais que têm vindo de você. Não me enganei. Você não mudou nada. Continua confiante nas palavras e no feitiço delas. Vou fazer uma pergunta rude: elas nunca funcionaram, por que funcionariam agora?

Não, você não me ama. Você ama as palavras, você ama fazê-las soar, você ama ouvi-las. Você é um poeta, meu querido. Notou que você não me pede nada? O homem que há em você se acha grande demais para curvar-se. Você não faria isso nem mesmo diante do deus que você proclama ser o seu Deus. Gostei de você ter optado pela carta. Um engenhoso (e romântico) recurso, depois que eu jurei não responder mais aos seus e-mails. Mande mais cartas, se quiser. Talvez em alguma próxima você me convença disso que você diz há tanto tempo: que você me ama.”