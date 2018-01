1. Quanto mais as conhece, mais se decepciona com as palavras. Amor, por exemplo. É só amor isso que ele sente? Não pode ser só amor essa aflição, essa ansiedade, esse ímpeto de voar, de chegar alto, de alcançar a nuvem mais elevada, de gritar amor, amor, de furar com esse grito a nuvem e fazê-la chover sobre certa casa, somente sobre essa casa, onde uma mulher aparecerá à janela e sorrirá, julgando estar maluca porque lhe parecerá ter ouvido a chuva dizer seu nome no jardim.

2. Vou te dizer que dói, dói muito, dói faz tempo e dói cada vez mais. Podes me considerar ingênuo, mas vou te dizer que não creio quando alguém comenta que tudo, até o amor, tende a se esvair aos poucos. Sei que o amor não se esvairá. Sei também que não deveria estar dizendo isto tudo, eu havia prometido que não. Se digo, é para compartilhar com alguém esta dor, que me rói todo por dentro. Se digo, é também – talvez principalmente – para te aconselhar que, se um dia amares, nunca acredites que o amor se esvai. Se o amor se esvai, se o amor pode se esvair, tudo está perdido no mundo.

3. Se puder morrer por amor, quem, por Deus, há de recusar essa honra? O amor nos mata aos poucos, pelo prazer dele e pelo nosso. A morte por amor é um longo definhamento, para que nada em nosso corpo, nem um poro sequer, seja privado de compartilhar essa experiência que só tem comparação com o êxtase místico.

4. Se eu fosse um apóstolo do amor, se eu fosse digno dessa missão, o livro-base de meu culto – a bíblia, por assim dizer – seria O museu da inocência, de Orhan Pamuk. Não conheço nenhum que se equipare a ele em força lírica, em delicadeza, em suavidade. Eu daria a alma para tê-lo escrito – o que, na verdade, significa que gostaria de ter vivido a história do personagem, Kemal, subjugado por uma lembrança amorosa tão aguda e agradável de ser sofrida que ele bem mereceria mais de uma vida para vivê-la. O museu da inocência é para aqueles que não se envergonhariam de lamber uma estátua do Amor, ainda que fosse do pior dos escultores e feita da mais reles das argilas.