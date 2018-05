Quem Faz

RAUL DREWNICK é jornalista. No currículo, tem 32 anos de Estadão e 20 de revista Visão. Vinte e três livros, a maioria para o público jovem. Como cronista, escreveu para o Estadão e para as revistas Veja e Cláudia. Dois livros de crônicas: Antes de Madonna (Editora Olho Dágua, 1994) e Pais, filhos e outros bichos (Editora Lazuli/Companhia Editora Nacional, 2006), além de participar da antologia Cronistas do Estadão, 1991, na qual se reúnem cronistas dos mais de cem anos de vida do jornal.