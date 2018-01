Sou um tonto. Houve um tempo em que eu me achava um romântico. Nessa época, não percebi que esse romantismo era já um dos primeiros sinais de minha tontice. Se uma das tantas mulheres pelas quais me apaixonei desvairadamente me pedisse que lhe trouxesse a lua, eu lhe perguntaria: para quando você quer? E sairia já calculando quantas escadas precisaria emendar e quantos metros de corda usaria para puxar a lua aqui para baixo.

Felizmente as mulheres nunca me pediram a lua, embora me levassem a alma, e eu fui mantendo minha fama com as baboseiras de sempre: flores, cedês, sonetos de exóticas rimas.

Essa fama, que eu encarava como um troféu, era motivo de chacota para os outros. As flores que durante um mês eu mandei entregar na casa de Cássia ficaram célebres ali na Vila Hamburguesa, principalmente quando Cássia, depois de implorar inutilmente que eu parasse com aquilo, um dia espancou o garoto da entrega da floricultura com um buquê de espinhentas rosas.

E no Parque Edu Chaves ainda hoje se fala da fúria da minha adorável Magda ao acordar certa manhã e ver, num muro do outro lado da rua, a frase que um pichador por mim contratado escreveu em belíssimas letras vermelhas: te amo, Máguida.

Sou um tonto, não tem jeito, e falta-me imaginação. Acabo me repetindo, achando que um fracasso num lance amoroso nem sempre é prenúncio de outro. Agora mesmo, enquanto relembro assim meus infortúnios, me vem à cabeça uma séria indagação: será que funcionaria ainda contratar um aviãozinho para escrever amanhã com fumaça, ali na Vila Clementino, feliz aniversário, querida, para comover minha indiferente Vera? Será que o SPTV mandaria o Márcio Canuto lá? Dizem que o César Trali é um romanticão. Tentar não custa.