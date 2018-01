Selma se apaixonou por Carlos Alves numa noite de sábado. Com a tevê ligada, estava folheando uma revista no sofá, quando ouviu o nome.

Alguma coisa nas quatro sílabas lhe arrepiou a nuca e no mesmo instante ela já havia largado a revista e estava com os olhos fixados na tevê.

Carlos Alves era um cantor e – para desgraça de Selma – um cantor romântico. Cantou dois boleros, que ela acompanhou extasiada, perdendo-se no rosto dele, nos olhos, nos lábios de onde palavras como corazón e ilusión saíam como se estivessem passando por chamas douradas. Pouco faltou para que Selma beijasse a tevê.

Quando a participação dele no programa acabou, ela foi até o micro, entrou no google e descobriu que nunca ter ouvido falar de Carlos Alves era uma dessas coisas que só podiam mesmo acontecer a ela: Selma, a Avoada. Ele era famosíssimo, tinha uma dezena de fã-clubes.

Selma pensou em inscrever-se imediatamente num deles, mas não foi adiante. Não se contentaria em receber um e-mail formal de vez em quando, ou uma foto, ou a notícia de um novo show. Justo quem? Ela, Selma, a Esganada?

Seu romantismo a fez sonhar na frente do micro. Ela encontraria Carlos um dia, por uma trama do acaso, e os dois instantaneamente saberiam ter nascido um para o outro. Começou a fantasiar o encontro, detalhe por detalhe. Seria numa tarde chuvosa. Ela estaria andando pela Paulista sem guarda-chuva, e um carro, passando rente à calçada, molharia sua saia de alto a baixo. Ela não teria nem tempo de xingar, porque o motorista, naturalmente Carlos Alves, pararia o carro e, sob uma buzinação irada, desceria para lhe pedir desculpas.

Ele lhe ofereceria carona e ela, aceitando, notaria que o carro não era bem um carro, era uma limusine. Estava já dentro dela, depois de Carlos lhe abrir a porta, quando, fazendo o mouse descer no google, leu uma notícia de dois meses antes: “Carlos Alves separa-se de Íris Terranova.”

Deu um salto que fez a cadeira catapultá-la quase até o teto. “Selma, você é uma mulher de sorte”, disse a si mesma. A fantasia aproveitou esse momento e já na cena seguinte Selma estava sendo abraçada e beijada por Carlos, sob uma buzinação ainda mais intensa.

Adivinhando o que aconteceria em seguida, desligou o micro e voltou para o sofá. Seria mais confortável a sequência da história ali. Deitou-se e, ao se deitar, a revista escorregou aberta para o seu colo: “Carlos Alves volta para Íris Terranova.”

“O quê???!!! Queria me enganar, né? Mentiroso, safado, gigolô, traidor! E ainda por cima canta mal. Voz de Tiririca!”

A revista voou no rumo de um jarro de estimação, mas se desviou a tempo. Seria muito drama, mesmo para ela: Selma, a Desventurada.