São três amigos. Um, o mais velho deles, vive se lastimando por ter mais doenças do que merecem seus 32 anos. Todo sábado, quando se encontram para jantar, ele se queixa de algum sintoma, de alguma dor, de alguma pontada, de alguma indisposição, leve, média ou insuportável. Numa semana é o estômago que não está bom, na outra é o fígado, na seguinte o duodeno é que é o vilão (isso quando o estômago, o fígado e o duodeno não resolvem se unir ao baço, naquilo que habitualmente se chama de formação de quadrilha).

“É ou não é uma injustiça?”, ele pergunta sempre. “Eu não fumo, não bebo, faço ginástica de manhã, não como porcaria, me cuido, tomo vitamina, durmo oito horas por noite, e o que adianta tudo isso? Estou sempre assim: fraco, triste, desanimado.”

“Você não é doente, você tem mania de doença. Você é hipocondríaco”, costuma dizer nessas horas o que tem 27 anos.

O assunto favorito desse é a língua portuguesa. Para ele, não há mais belo idioma no planeta. E sua maior indignação é contra os que ele chama de profanadores do vernáculo: gente que não conhece a diferença entre caçar e cassar, que não sabe colocar um pronome, que ofende substantivos masculinos, pondo crase antes deles, que se embaraça com qualquer verbo irregular, por mais insignificante que seja.

“Quem peca contra as normas gramaticais deveria ser punido com o máximo rigor!”, ele sugere e, mostrando como é rico seu vocabulário, dá outros nomes aos que maltratam a língua: ignaros, parvos, néscios, apedeutas.

O terceiro do grupo, o mais jovem, é tímido e quase sempre se limita a ouvir as queixas de um dos amigos contra o mau funcionamento do seu organismo e os ataques do outro contra o desrespeito ao idioma pátrio.

De vez em quando, nos raríssimos sábados em que as lamúrias do hipocondríaco e as lições iradas do gramático dão uma trégua, ele tenta introduzir o tema que mais aprecia: as mulheres e sua beleza.

Neste sábado, quando ele disse que está apaixonado por uma esplêndida loira que mora no prédio vizinho e confessou que toda noite vem espiando os movimentos dela com um binóculo, o gramático exclamou:

“Amigo, você está com uma mixoscopia.”

O hipocondríaco arregalou os olhos, com inveja: “O que é isso?”

“Que doença é essa?”, perguntou também o fã da loira, preocupado, já apalpando um caroço imaginário no pescoço.

“Ah, ignorância atroz”, sentenciou o gramático, rindo e esticando os olhos para uma ruiva que acabava de entrar. “Mixoscopia é voyeurismo. E voyeurismo pode ser safadeza, mas não é doença. Se fosse, cada esquina ia precisar ter um hospital só para tratar disso.”