Esperando na entrada do cinema, agora há pouco ela se lembrou de ter lido, em Balzac, que a felicidade não tem história. Narrar a alegria é maçante, não há quem aguente ouvir.

Do herói, da heroína, o que o leitor quer conhecer são os dramas, os sofrimentos, as aflições, os suplícios. De vez em quando, de tantas em tantas páginas, pode acontecer alguma coisa boa a eles, mas só como pausa ou preparação de algo muito dramático e sofrido que virá logo em seguida.

Olhando a todo instante o relógio, ela se lembra dessa lição de Balzac, e os suspiros de impaciência vão se tornando mais fortes. O que aquele sujeitinho está pensando que é, para se fazer esperar assim? O George Clooney, o Tom Cruise, o Antonio Banderas?

Recapitula sua história com ele. São já seis meses de namorico meio insosso, todo marcadinho na agenda (na quarta o motel, na sexta o cineminha e o jantar). Nem uma briguinha sequer, ou uma ameaça de rompimento, ou uma proposta de discutir a relação.

Vale a pena isso? Olhando de novo o relógio (o atraso já vai para quinze minutos), ela tem a antevisão do que será sua vida quando for a esposa dele (ele sempre saliva ao dizer essa palavra, esposa).

Ela se vê de repente no palácio, todos os dias (e noites), com aquele homenzinho sem sal nem açúcar. O motel das quartas será naturalmente riscado da agenda, por motivos práticos, higiênicos e econômicos, e o cineminha e o jantar das sextas serão na sala, diante de uma tevê de mil e tantas polegadas.

Ela se lembra de Balzac dizendo que à felicidade cabe só o parágrafo final, quando o herói e a heroína, já tendo vivido tudo, vão para o castelo onde ficarão para sempre. Recorda os seis meses de tédio, pensa como um castelo pode ser enfadonho, e, quase correndo, embrenha-se na noite cheia de sons e odores instigantes.

Sente-se como Chapeuzinho Vermelho entrando na floresta em que talvez, afinal, esteja o lobo de que tanto tem ouvido falar.