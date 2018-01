Esta mania que tenho de escrever é quase tão velha quanto eu. É um desses confessáveis vícios da infância. Com os rituais de passagem, fui me livrando, ainda que com notável esforço, do pião, das bolinhas de gude, dos papagaios, mas o nefasto hábito de fazer versinhos e prosaicas prosas não me abandonou.

Nesse departamento, sou um menino que não cresceu. Quando escrevo, se uma câmera me filmasse, surpreenderia em mim um sorriso igual ao que um garoto dá ao fazer um golaço na quadra do condomínio.

Sempre que me aventuro a escrever, sinto o mesmo entusiasmo que me agitava o sangue quando, com dez anos, comecei a ler novelas em que os piratas atacavam navios em todos os mares do mundo e, embriagados de rum, gritando selvagemente, apossavam-se, com as mãos ensanguentadas, de fabulosos tesouros.

As aflições que hoje atormentam o escritor que tento ser nasceram do incomparável prazer vivido por mim nesse tempo de leitor principiante. Eu imaginava então que um dia pudesse também criar histórias tão fascinantes quanto aquelas, assim como, alguns anos depois, encantado com a espantosa descoberta da poesia de Fernando Pessoa, eu me iludi com a esperança de futuramente fazer tão brilhantes divagações sobre o ser e o não ser.

Mais adiante, começando por William Saroyan, me entreguei ao conhecimento de centenas dos maiores escritores do mundo em todas as épocas. E em todos os casos a admiração me levou ao desejo – e às vezes a uma insuportável ânsia – de realizar alguma coisa ao menos parecida.

Essa obstinação de ser escritor é tão duradoura que não acredito mais poder livrar-me dela. Mas já é evidente que ficarei sempre muito abaixo da aspiração e dos sonhos. Há na vida um momento em que ou somos fracassados ou somos farsantes. Esse momento chegou para mim há algum tempo, já. Estou consciente disso em cada passo que dou, e à noite, os sonhos antigos, em que eu recebia o Nobel, foram substituídos por um, implacável em sua repetição. Nele, um garoto, com um de meus livros na mão, me pergunta:

“O que você quer ser?”

Eu respondo:

“Escritor.”

“Então por que você não aprende?”