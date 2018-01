O jovem escritor, cheio de ilusões e do anseio de perfeccionismo, precisa ter a percepção de que certas frases, na literatura, devem soar como soam na vida. Abrir a janela e dizer que o dia está belo é uma coisa que dizem os personagens do cotidiano, esses que vemos toda hora em toda parte, e deve dizer também o protagonista do romance que estivermos tentando escrever.

Fazer esse personagem (imaginemos que se chame conde Remo) abrir a janela, inspirar a matinal brisa do vale e exclamar “Ah, que esplendoroso e magnífico dia é este que meus olhos contemplam” é arriscar-se a cometer o pior erro que um escritor pode cometer: atrair imediatamente a antipatia do leitor.

Esplendoroso? Magnífico? Como assim? Foi isso mesmo que nós lemos? Mais três linhas e o conde Remo passará a falar das flores do seu imenso jardim, famoso em todo o país, e se esquecerá de que na véspera, antes de se deitar, havia prometido contar seu encontro de amor com uma cantora lírica pela qual três nobres haviam morrido em duelos, sem que ela abrisse depois o coração ou pelo menos a casa aos vencedores.

O escritor jovem, assim como o antigo, não pode nunca esquecer que o leitor está sempre à espreita e, se não for um botânico, dificilmente se interessará por lírios e amores-perfeitos ou pelo verde vivo com que a chuva da madrugada pintou as árvores.

Depois de dizer simplesmente bom dia ao sol, o conde Remo há de pegar o telefone, ligar para a cantora lírica (aprecio o nome Petra, embora possa aceitar Mariuszka) e os dois começarão a recordar o que fizeram à noite, desde o momento em que, entrando no quarto dela com uma garrafa de champanhe, ele a viu, talvez por ser verão, deitada na cama, toda nua, com exceção dos seus sapatos de saltos pontiagudíssimos.