+ Todo êxtase deveria provir da beleza ou buscá-la.

+ Já sofri mais, já sofri melhor. Houve um tempo em que teu chicote me levava a um êxtase que explodia em lágrimas de gratidão. Hoje, se sofro é nas lembranças que em mim provoco, em busca daquelas lágrimas e daquele êxtase. Porém são poucas as lágrimas e o êxtase também, como o dos falsos santos.

+ Uma súbita cintilação nos dentes dela fez o homem se arrepiar, como se repentinamente o possuísse a ancestral reminiscência de um mártir entregando a alma em êxtase, num banquete de mulheres canibais.

+ Quando o amor deixa de pungir e de afligi-lo, quando há uma trégua no seu sofrimento, ele vai buscar as recordações mais doloridas, traz todas à tona e convoca em regime de urgência as lágrimas, e se envenena com o veneno lento do youtube, e faz tocar aznavours e ferrys e netrebkos e winehouses, e volta a gozar o êxtase dos supliciados.

+ Tive alguma intuição do amor, certos vislumbres. O bastante para imaginar o êxtase que deve ter cabido àqueles que o conheceram plenamente e que assim puderam expressá-lo.

+ Se puder morrer por amor, quem, por Deus, há de recusar essa honra? O amor nos mata aos poucos, pelo prazer dele e pelo nosso. A morte por amor é um longo definhamento, para que nada em nosso corpo, nem um poro sequer, seja privado de compartilhar essa experiência que só tem comparação com o êxtase místico.

+ A beleza deveria ser um instante único, cujo êxtase nos cegasse para todos os demais.

+ Quando ele lhe sopra os pelinhos ruivos, ela sempre fecha os olhos. Ele então sopra mais levemente, mais espaçadamente, como se não soprasse, para que ela só desperte do êxtase depois de ser toda consumida por ele.