Uma conversa franca é o que se costuma sugerir para que um casal evite navegar por águas de crise. Abrir o coração, expô-lo, não deixar oculto nada que, parecendo insignificante hoje, pequeno demais, possa revelar-se amanhã um daqueles vilões invencíveis, destruidores de amores e de lares.

Nessa conversa franca, que já se consagrou com o nome de discutir a relação, cada uma das partes deve perguntar à outra se alguma coisa anda mal ou não anda tão bem quanto deveria. Geralmente, uma pergunta dessas é respondida com outra: “Mas por que você está me perguntando isso?”

Esse é um momento em que toda cautela e todo caldo de galinha são poucos. Não convém dizer coisas como “é porque você tem mudado seu comportamento” ou “é que eu venho estranhando uns trecos”. Também não é conveniente recuar e dizer “não é por nada, não. Esquece. Não está mais aqui quem perguntou”.

Já que se começou, deve-se ir ao ponto: “Tica, minha querida, você não acha que aquele seu personal é um pouco saliente demais? Essa história de ficar ligando toda hora…” Ou: “Tico, meu amor você não está exagerando nessas reuniões das sextas à noite, na loja? É toda sexta, agora.”

Ditas essas frases, recomenda-se estar pronto (a) para um daqueles combates que às vezes se estendem por horas. Se estiver preparado (a), vá em frente. Se não estiver, é melhor fazer um ar bem convincente, de extrema admiração, e perguntar algo assim, que soe como uma afirmação gritada em megafone:

“Tica, eu já disse que com a malhação você ficou três vezes mais apetitosa?”

Ou então:

“Tico, sabe que, quando você for promovido, vai ser o gerente de vendas mais charmoso da 25?”