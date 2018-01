Ele gostaria de achar que foi o Destino. Há nessa palavra, Destino, quando escrita com inicial maiúscula, alguma coisa ligada à magia e à divindade.

Ele gostaria de dizer que é por força do Destino que ele refaz hoje o caminho percorrido tantos anos atrás. Ele olha para as árvores, para as pessoas, para os carros, tentando descobrir a feição que tinham naquela manhã.

Percebe que é impossível. Naquela manhã ele tinha só uma visão interior. E era uma visão inteiramente ocupada pelo rosto da mulher que ele iria finalmente encontrar quando o metrô o deixasse na estação que ele, num arrebatamento romântico, resolveu chamar de estação Felicidade. E, quando o último degrau da escada rolante o fez dar de cara com o glorioso sol da Paulista, ele não tinha olhos para árvores, nem para pessoas, nem para carros. Continuava com a visão única, a interior: aquele rosto de mulher que ele conhecia só de fotos na rede social e que agora ia poder tocar, talvez até beijar, ainda que fosse só um daqueles beijinhos sociais.

Ele gostaria de dizer que foi o Destino que o trouxe de volta hoje à galeria no fim da qual funciona ainda a lanchonete onde ele a viu naquela manhã, tão bela quanto nas fotos.

Ele gostaria, ah, ele gostaria de dizer que foi o Destino que o fez vir de novo a este lugar onde, pelo menos por um dia, ele acreditou na beleza e no significado da vida.

Ele gostaria de crer que é o Destino que encaminha seus passos para a lanchonete e o leva a olhar para as mesinhas. Ele gostaria de crer que o Destino pode tê-lo feito vir até aqui para ver outra vez, sentada à mesma mesinha, folheando um livro de poemas de Mario Benedetti, aquela mulher que por um dia resumiu, para ele, toda a majestade e o esplendor da vida.

Ele gostaria de esquecer que foi ele que, atormentado pela memória, acordou hoje com a tola presunção de que poderia reviver aquela manhã, sentir de novo aquela alegria, rir como riu, falar como falou de um futuro que ele mesmo, logo depois, estragaria com sua inabilidade, com seu temperamento, com sua grosseria, com sua estupidez.

Ele gostaria de não ver que na mesa onde ela estivera sentada naquela manhã há um homem tão triste e sozinho que bem poderia ser ele mesmo, com a única diferença de que ele caminha agora, de volta para o metrô e para outro dia igual aos outros, tão diverso daquele em que teve a impressão de que, com ela nos braços, poderia voar, flutuar, olhar de cima para esta cidade tão fria e tão cruel, para esta São Paulo que forja homens incapazes de manter um amor vivo por mais de uma manhã.