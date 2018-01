“O que você tanto escreve aí, filha? Desde hoje cedo…”

“É uma novela, mãe.”

“Algum trabalho para o colégio?”

“Não.”

“O que é, então? Passatempo? Se você não tem nada para fazer, eu arranjo.”

“É para a tevê, mãe.”

“Você quer dizer a tevê mesmo?” pergunta a mãe, apontando o aparelho.

“É, a tevê mesmo.”

“Alguém encomendou?”

“É, mais ou menos.”

“Mais ou menos como?”

“Dá azar falar, mãe, você sabe. Eu tenho um contato forte lá.”

“É aquele esquisitão que toda hora te manda mensagem?”

“Ah, mãe, para.”

“E como vai ser essa novela?”

“Vai ser uma surpresa. Diferente. A história de duas gêmeas, uma boa…”

“… e a outra má.”

“Isso. Basicamente isso. Mas não vai ser como essas novelas sem pé nem cabeça. A minha vai ter início, meio e fim, tudo com a maior coerência. A gêmea boa vai ser boa desde o começo e…”

“… a malvada vai ser malvada desde o primeiro capítulo.”

“Isso, mãe. Você pegou o espírito da coisa. Já no colégio a malvada vai infernizar a vida da boazinha. No aniversário da diretora a boazinha vai levar um bolo e, quando a diretora for cortar a primeira fatia, vai ter uma lagartixa dentro.”

“Eca, que mau gosto, que horror.”

“Ah, vai ter coisa pior.”

“Eu vou tratar de arrumar a cozinha. Não gostei dessa sua malvada.Você sabe o pavor que eu tenho de lagartixa!”

“E olha que eu ainda estou bem no começo. Ela vai piorar muito. Quando as duas estiverem com dezoito anos, sabe o que ela vai aprontar?”

“Vai fingir que é a irmã e arrastar o namorado dela para a cama.”

“Mãe, você lê os meus pensamentos?”

“Leio, filha. E sabe o que ela vai fazer quando estiver com ele na cama?”

“Claro que sei, mãe.”

“Não sabe, não. Ela vai enfiar os dentes no ombro dele com toda a vontade e arrancar a pele todinha dali.”

“Nossa!”

“E sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer: Por que você não me morde sempre assim?”

“Boa, mãe, deixa anotar aqui. Podemos estudar uma coautoria.”