O nome do rapaz é Cauã. Tem vinte anos e mora no bairro há três. Só cinco ou seis pessoas, lá, sabem seu nome. As outras o conhecem como Loirinho ou Alemão, pela cor dos cabelos. Por uma confusão geográfica, ou por ser do contra, há um velhote que o chama de Belgicano.

Cauã é assim, meio anônimo. A única coisa importante que se sabe, dele, é que é apaixonado por uma garota muito mais linda que a Fernanda Lima. Às vezes ele muda e diz que ela é mais linda que a Bruna Marquezine ou a Leandra Leal. Alguns rapazes, naturalmente por inveja, garantem que a garota não é tudo isso e nem está a fim dele.

Esse meio anonimato de Cauã vai terminar amanhã. Hoje à tarde ele vai pôr no bolso uns versos (um acróstico!) que fez para sua amada Letícia e irá para a tevê onde trabalha servindo cafezinho para os artistas, nos camarins, e para os visitantes. Vai ficar bem atento, até que entre no ar o programa em que Anna Morell entrevista celebridades. No momento em que ela fizer a primeira pergunta, ele saberá o que fazer.

Entrará no estúdio com a bandeja, como se tivesse sido chamado, sorrirá para todas as câmeras, atirará a bandeja para o alto, com todo o espalhafato, e tirando a folha do bolso dirá: “Senhores telespectadores, este é um poema que fiz para a minha garota Letícia. Lê, te amo.” E lerá o poema. Talvez não consiga ler todas as sete linhas, mas amanhã, quando sair de casa, haverá uma multidão querendo saber como ele teve coragem de fazer aquilo, se ele foi mandado embora da televisão e se Letícia viu o programa.

Notarão muita segurança em Cauã Rodrigues Neto (saberão já o nome dele inteiro) quando ele disser que recebeu só uma advertência e que Letícia e ele serão entrevistados por Anna Morell na segunda-feira. O comentário geral será: também, depois de um milhão e duzentas mil visualizações no youtube…

Um coro saudará o novo herói: Cauã, Cauã, Cauã. Só aquele velhote destoará: Belgicano, Belgicano, Belgicano.