Até onde vai seu amor próprio e autoestima?

A modelo Luanda Fraga, 28, que representou o estado do Paraná no concurso Miss Bumbum de 2013, fez uma tatuagem do próprio rosto em seu braço. O E+ foi atrás dela para saber da onde veio a inspiração para a ideia.

“Resolvi rabiscar a minha própria foto no braço para registrar a melhor fase da minha vida, o momento mais incrível da minha história. Tudo na vida é passageiro, mas a arte vai ficar aqui registrada para sempre. Quero mostrar daqui uns anos o quanto eu era linda sem precisar procurar uma foto naqueles álbuns de família. Tenho orgulho da minha trajetória e nada mais justo que fazer uma ‘homenagem'”, explica.

E não para por aí! Ela garante que já tem outras ideias de tatuagens para colocar em prática: “Já tenho alguns desenhos prontos. O primeiro deles vai remeter ao concurso Musa do Brasil. Está sendo uma fase muito importante da minha vida e por isso quero registrar. Quero contar minha história pelo meu corpo.”

Luanda, que em seu Instagram ostenta ter sido coroada como Miss Bumbum Paraná e Musa do Brasil, garante que lida bem com as críticas: “As pessoas olham pra mim e ficam confusas, por se tratar de uma mulher gostosona com o corpo todo tatuado. Muita gente pode achar que é narcisismo, e de certa forma é mesmo, mas é um amor equilibrado por mim mesma. Tenho certeza que não vou me arrepender porque a admiração pela pessoa que me tornei será eterna”.

Haja equilíbrio!