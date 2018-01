Na última segunda-feira, 30, a filha do Latino com Kelley Key, Suzanna, completou 17 anos. Contudo, a data parece ter passado batida para o cantor. Em vez de de usar as redes sociais para parabenizar a menina, ele comemorou o fato de seu macaco Twelves superar a marca de 100 mil seguidores no Instagram.

“Parabéns meu bebezinho por mais essa conquista. Você não é o mais inteligente e talvez nem o mais bonito, mas Deus lhe deu o dom do carisma e a estrela que realmente merece. Papai te ama!”, escreveu o cantor.

Por outro lado, Suzanna recebeu uma homenagem calorosa do padrasto, Mico Freitas. “Quero dar os parabéns ao primeiro serzinho que me chamou de Pai!!! Meu Amor, para mim você sempre será essa princesa da foto, essa criança que me ensinou a ser pai e que cuidarei para o resto da vida, a importância que temos na vida um do outro só nós dois é que sabemos”, postou Mico.

Internautas repreenderam o cantor por deixar de mencionar o aniversário de Suzanna. “Nada contra o seu amor pelo seu macaco, tbm amo meus animais de estimação e faço inúmeras homenagens para eles, eles merecem e muito porém SUA FILHA tbm merece uma homenagem de alto nível”, escreveu uma usuária. Outra brincou e perguntou se ele “Tá passando essa vergonha no débito ou no crédito?”.

