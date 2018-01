Eis que a diva dos memes da internet, Inês Brasil, voltou com clipe novo: Undererê. Tudo começa com uma apresentação de Inês quando, num momento, ela vê seu namorado conversando com outro. Ela então interrompe o show, vai até o homem e dá uma sapateada nele.

Depois, o clipe conta a saga de Inês para conquistar o boy. E aí tem desde Inês tentando ser capturada no jogo Pokémon Go vestida de Pikachu até cenas de sexo bem quentes, dignas de colocar o clipe na categoria + 18.

Os figurinos do vídeo são um show a parte: Num momento, ela aparece usando um top estampado com seu próprio rosto e, no outro, um corselet vermelho com meias 7/8 rendadas e calcinha fio dental, bem ao estilo de Inês Brasil.

Nas redes sociais, os fãs foram a loucura com o lançamento e elogiaram o roteiro do clipe.

OMG.

Novo clipe Undererê de Inês Brasil. Amei…

Sinto que vou desmaiar pic.twitter.com/qrCIDr6Ohu — ●Manequim da Renner● (@manequimdoido) September 27, 2016

Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé ainda tem muito que aprender com a diva Inês Brasil

"Undererê " — Larah🌹🌹 (@Hey_Angel_1D) September 27, 2016

#SeEuFosseEleito iria trazer a @InesBrasilTV pra comandar tbm pq ela é rainha graças a Deus aleluia — Nanda 7/27 (@ddl5harmovatic) September 27, 2016

Sobre o novo clipe da Ines Brasil 💙✨ pic.twitter.com/hg0nbNBmeK — Lo (@mheloisalacerda) September 27, 2016

Inês Brasil dando dicas quentíssimas de como chamar a atenção do crush quando ele tá te ignorando pra jogar Pokemon GO pic.twitter.com/oJ8zlyX80F — Biia (@CorujinhaBibi) September 27, 2016

Inês Brasil veio pra salvar o pop undererê é hino do amor #demorolalalalao pic.twitter.com/7nFnu3C5DY — Digimana Moon (@SailorBurger) September 27, 2016