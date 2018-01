Sobre minha saída da banda Xcalypso… 1°(Primeira parte) Estava em dívida com vocês e por isso vim contar minha real versão dos fatos, vou tentar ser breve. Não posso sair com a imagem de uma pessoa irresponsável, pois não fui e isso não seria justo comigo e nem com quem acredita em mim e no meu trabalho. Saí porque não conseguia me manter no Pará, e já não conseguia ter um relacionamento profissional e pessoal saudável com meu ex patrão. Peço desculpas a todos os fãs e admiradores, não falei quase nada antes sobre minha saída da banda Xcalypso, pois havia um contrato que me impossibilitava de fazer qualquer pronunciamento a respeito e só recebi uma cópia depois que vim embora. (Meu advogado está cuidando disso) Gostaria de esclarecer alguns pontos: Eu não saí da banda para me dedicar ao concurso de miss, jamais iria abandonar meu trabalho e deixar as pessoas na mão de uma forma tão irresponsável. Vim para casa, Serra Talhada-Pe pois precisava de cuidados médicos e não tinha condições de me tratar lá em Belém-PA pois não recebia ajuda de custo da banda. Estava precisando ganhar algum "extra" paralelo a banda, e pensei: Já que estou em casa e vou participar desse concurso "talvez me abra portas para desfiles, fotos…" Já que eu não poderia ganhar "extras" fazendo shows como cantora em outros lugares. Foi muito difícil tomar a decisão de sair, fiz da XCalypso meu projeto de vida, mas depois de ter pensado, refletido, e de ter tentado por enumeras vezes conversar e resolver da melhor forma, expondo todos os pontos e quase sempre sem nenhum êxito. Já não tinha um porquê, continuar ali. (Continuar…)

