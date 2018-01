Após sete edições que lançaram nomes que ajudaram a Record a preencher o elenco de seus reality shows, como Andressa Urach (ex-A Fazenda), Ana Paula Minerato (ex-A Fazenda, e atualmente em A Fazenda de novo), Laura Keller (ex-Power Couple), Ísis Gomes (ex-A Fazenda) e Lorena Bueri (ex-A Fazenda e Power Couple), além de Érika Canella, conhecida por ter tatuado o rosto de Donald Trump em suas costas em um ‘pedido de paz’, o concurso Miss Bumbum chegará ao fim no ano que vem.

De acordo com o assessor Cacau Oliver, criador do concurso que “se consolidou ao redor do mundo” (em suas palavras, é claro), a hora de parar é agora.

“Acho que chegou o momento de fechar um ciclo. Prefiro que o concurso termine no auge do que se desgaste. Acredito que toda fórmula se desgasta com o tempo. Me sinto feliz com o resultado, mas sinto que é hora de começar uma nova história”, disse Cacau, que planeja se focar em outros projetos, como um reality show que o mostrará como um Criador de Celebridades, e será exibido pelo canal E! a partir do ano que vem.