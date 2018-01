Anna Rombino – Especial para O Estado de S. Paulo

Ter habilidade para pintar as unhas em casa é para poucos. Tempo e dinheiro para ir à manicure toda semana, também. Por isso, quando a empresa Nails Inc lançou um esmalte em spray, em novembro de 2015, o mundo da beleza ficou em polvorosa. No Brasil, as marcas Aspa e Impala lançaram suas versões do produto este ano. Esmaltes em spray de ambas estão à venda em perfumarias e lojas de cosméticos (procure ao lado dos sprays fixadores de esmalte). Porém, é preciso sorte, já que eles somem tão logo chegam às prateleiras.

Será que tanto sucesso é justificado? A equipe do Moda e Beleza Estadão testou e avaliou o esmalte e entrega agora o veredito. Primeiro: as embalagens parecem grandes nas fotos, mas a da Aspa tem 55 ml e a da Impala, 50 ml. Segundo os fabricantes, cada frasco, que custa em média R$ 28, rende apenas quatro aplicações. Outra diferença entre expectativa e a realidade: a aplicação não é assim tão fácil.

Não, não basta dar uma espirrada de spray e pronto. O processo para fazer as unhas com a novidade ainda exige o uso dos tradicionais base e extra-brilho para preparar a unha e finalizar a cobertura, respectivamente. De acordo com as instruções, o esmalte em spray fixa apenas na superfície em que há base, e vem daí a promessa de que, após lavar as mãos, o excesso de esmalte nas cutículas e nos dedos desaparecem.

No entanto para que esse ‘milagre’ de tirar os borrados com água corrente se cumpra, é preciso que você tenha muita habilidade para aplicar a base exatamente nas unhas e nem um pouquinho fora. Resultado: quem não tem essa destreza precisa recorrer ao velho palitinho de unha com algodão, mas embebido em água micelar (cosmético que pode ser usado para limpar, tonificar e hidratar a pele) em vez de removedor de esmalte.

O esmalte em spray não seca instantaneamente – nem mesmo rapidamente. E o produto ainda solta no móveis, celular e qualquer outra superfície em que encoste. A cobertura, mesmo após passar a segunda camada de spray, e durabilidade também deixaram a desejar. Após dois dias todas as unhas já começaram a descascar.

Com os nossos erros podemos dar três dicas para facilitar a sua vida e chegar a um resultado mais bonito. 1) Tenha uma toalha que possa sujar ou um jornal para apoiar as mãos durante a aplicação (isso evita que você faça sem querer grafite na casa). 2) Aplicar uma segunda camada de spray é essencial. 3) Use água morna para lavar as mãos e tirar mais rapidamente o excesso de esmalte nos dedos.

Nosso veredito: por enquanto, o esmalte em spray não substitui o tradicional verniz de vidrinho. Mas tem uma vantagem. Por ser mais rápido, é recomendado para emergências, como uma festa, em que você não está com a unha feita. O esmalte em spray da Aspa custa R$ 28,90 e o da Impala sai por R$ 27,90 e vêm acompanhado de uma base.