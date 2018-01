A equipe do E+ testou o kit de um dia da Detox Shop, o Detox Day: são sete sucos que substituem a alimentação do dia inteiro.

Cada um tem 500 ml e há uma ordem para tomar os sucos. De acordo com Gabriela, dona da marca, o horário de cada um é pensado, mas não é essencial que seja seguido. “Pensamos na ordem para, por exemplo, os sucos mais grossos serem consumidos no horário do almoço e jantar. Também é muito bom começar o dia com o suco verde”, explica.

Para quem não aguenta só beber líquido durante um dia todo, a dieta permite comer frutas, verduras e oleaginosas. Mas, na verdade, só parece ser difícil. O único momento em que sentimos fome foi no final da tarde, além de termos sentido falta de mastigar alguma coisa durante o dia.

Pessoas que não comem de tudo e não gostam de misturas podem ter dificuldade com alguns sabores.

Veja como foi a experiência e o que achamos de cada suco:

Proposta: Um dia de pausa para o corpo, com o objetivo de desintoxicar o organismo.

Resultado: A sensação ao final do dia é boa, o resultado não é emagrecer, afinal, são só 24 horas. Mas você se sente leve e um pouco desinchada, que é a proposta do kit.

Quem testou: Charlise Morais e Anita Efraim