Como vimos no post anterior, foram feitas várias classificações de temperamentos e uma classificação muito prática é a de Le Senne, que utiliza três elementos fundamentais para determinar 8 tipos de temperamento: Emotividade, Atividade e Ressonância das impressões

1) Emotividade

É a intensidade nas reações afetivas. Pessoas emotivas são afetadas orgânica e psicologicamente perante alguns acontecimentos.

Principais características:

– Imaginação rica

Crianças que ouvem histórias de terror e depois não conseguem dormir.

– Loquacidade

Crianças que sempre querem falar, contar histórias.

– Sentimentos intensos

Crianças que dizem que vão morar em outra casa quando brigam com a mãe.

– Choram quando feridas ou contrariadas.

– São afetadas por críticas

– Impacientes

– Inclinadas a protestar e criticar

– Falam com entusiasmo

– Vão a fundo nas coisas de seu interesse.

2) Atividade

É a facilidade para por “mãos à obra”.

– Ativa é aquela que vive para atuar e, quando surge um obstáculo, tem ainda mais força de vontade para atuar.

– É perseverante e objetiva.

– É muito rápida em passar da decisão para a ação.

– Está sempre em ação. Exemplo de criança que acorda e dorme desenhando.

– Cumpre suas tarefas sem demora – quer fazer tudo rapidamente.

– É perseverante – faz 50 vezes o mesmo desenho para que fique bonito.

– Prática, Decidida e Combativa – faz como quer.

3) Ressonância das impressões

É o grau de influência de um acontecimento em uma pessoa:

– Reação Primária: a impressão dura pouco e é imediata.

Pessoas com reações primárias tendem a viver no presente, agem com impulsividade e podem ser contraditórias por não levarem em conta, em suas decisões, as experiências acumuladas dos acontecimentos no passado.

– Reação Secundária: a impressão dura muito.

Pessoas com reações secundárias tendem a ter rancores, são apegadas a recordações e são mais coerentes aos princípios aderidos.

As consequências de decisões do passado influem nas decisões presentes e futuras.

A partir destes três elementos formam-se oito tipos de temperamento que vamos ver no próximo post.

Um Feliz Natal a todos os nossos leitores e a todas as nossas leitoras!