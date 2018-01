Suas crianças podem (e devem) ajudar você em casa

Por juliaescolaaed

As crianças quando pequenas querem ajudar e fazer as coisas por si mesmas. Podemos aproveitar esses primeiros anos para que desenvolvam a autonomia e a vontade, através do fomento de sua colaboração na vida diária do lar. O objetivo é que elas se sintam úteis e importantes na vida familiar e na administração da casa.