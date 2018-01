Nas últimas semanas tenho escrito aqui sobre os tipos de temperamento infantil.

Vale relembrar que essas classificações de temperamento foram feitas a partir de três elementos fundamentais:

a) Emotividade (intensidade nas reações afetivas)

Pessoas emotivas são afetadas fortemente, orgânica e psicológica, ante a alguns acontecimentos.

– Têm a imaginação rica – não conseguem dormir à noite se ouvirem estórias de terror.

– Falam muito – sempre querem falar, contar histórias.

– Possuem sentimentos intensos – quando brigam com a mãe dizem que querem morar em outra casa.

– Choram quando são feridos ou contrariados.

– São afetados por críticas.

– Impacientes – não conseguem esperar a refeição ficar pronta no restaurante.

– São inclinados a protestar e criticar.

– Falam com entusiasmo – ficam tão ansiosos que podem chegar a gaguejar.

– Vão fundo nas coisas de seu interesse.

b) Atividade (facilidade para por “mãos à obra)

Ativos são aqueles que vivem para atuar e quando surge um obstáculo, têm ainda mais força de vontade para tal.

– São perseverantes e objetivos.

– São muito rápidos em passar da decisão para ação.

– Estão sempre em ação.

– Cumprem suas tarefas sem demora – querem fazer tudo rapidamente.

– São perseverantes – se devem fazer, fazem 10 desenhos até que fique bonito.

– São decididos e combativos – fazem como querem.

– Têm grande senso prático.

c) Ressonância das impressões (grau de influência de um acontecimento sobre uma pessoa)

– Reação Primária: a impressão dura pouco, é imediata.

Pessoas com reações primárias tendem a viver no presente, agem com impulsividade e podem ser contraditórias por não levarem em conta, em suas decisões, as experiências acumuladas dos acontecimentos no passado.

– Reação Secundária: a impressão dura muito.

Pessoas com reações secundárias tendem a ter rancores, são apegadas a recordações e são mais coerentes aos princípios aderidos.

As consequências de decisões do passado influem nas decisões presentes e futuras.

Isso posto, falaremos hoje sobre as crianças de temperamento Sanguíneo:

Quem é Sanguíneo é do tipo não-emotivo, ativo e primário.

Veja se seu filho é Sanguíneo, com base nestas características:

1) É estudioso e esforçado. Gosta de atividades inteligentes e complicadas.

2) Interessa-se por montagens, criações e desafios.

3) Gosta muito de ler e de artigos e textos de ciências e cultura.

4) Mostra maturidade já aos 13/14 anos. É reservado, mas tem sentimentos familiares acentuados.

5) Tem perseverança e constância; pondera suas decisões.

6) Normalmente está entre os melhores alunos da escola; é generoso, independente. Gosta de trabalhar sozinho.

7) Tem um forte sentimento religioso.

Como motivar um filho de temperamento sanguíneo?

Estimulá-lo a praticar esportes e passeios, para que tenha mais senso social.

Estimulá-lo a superar alguns medos e a trabalhar em grupo.

Estimular o seu gosto pela música e pelas artes.

Dar explicações racionais em assuntos sobre sexualidade e religião.

O segredo está em perceber em qual tipo de temperamento seu filho se encaixa e adaptar sua abordagem de acordo com essas características. Nos posts anteriores falamos sobre outros tipos de temperamento.

