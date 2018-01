No nosso último post falamos sobre como estimular a inteligência matemática de nossos filhos pequenos.

Hoje falaremos de uma atividade lúdica e que estimula a curiosidade, os sentidos e a inteligência das crianças: o passeio de aprendizagem.

O passeio consiste em percorrer diariamente a casa, o jardim, o supermercado, a feira, o espaço do condomínio. Qualquer lugar pode ser espaço para oferecer à criança a oportunidade de aprender diretamente dos fatos e realidades da natureza e do mundo.

A mãe ou pai podem fazer um passeio com a criança e nomear e apresentar 10 objetos em cada saída, como por exemplo: 10 espécies de árvores, 10 modelos de carros, 10 verduras, 10 móveis da casa e outros.

O passeio deve ser uma atividade lúdica em clima de naturalidade, alegria e tranquilidade.

Supõe 3 momentos:

a) Indicar o motivo do passeio, como por exemplo: “vamos ao jardim para conhecer algumas espécies de flores”. Além disso, o pai ou a mãe pode explicar alguma norma de conduta, como: “vamos tomar cuidado com as plantas para não arrancar as flores”.

b) O passeio em si permite observar a espontaneidade da criança e fomentar atitudes positivas ante o aprendizado.

c) Fazer alguma atividade relacionada com o passeio (fazer comentários, desenhos, etc.)

Como podemos implementá-lo?

Pensar em um tema e dez “paradas” ou objetos e realizá-lo duas vezes por dia durante 1 semana. Cada passeio não deve durar mais do que 15 minutos.

Em cada parada apontar os fatos ou objetos, dizer os seus nomes e também, a cada dia, alguma curiosidade relacionada ao fato. Por exemplo, se o tema for frutas, você pode levar o filho à feira, apresentar-lhe 10 tipos de frutas e dizer algo como: “esta fruta se chama ‘acerola’ e é rica em vitamina C. Essa vitamina ajuda a prevenir que você fique resfriado”.

Passear assim é divertido e ajuda a criança a contemplar as realidades à sua volta.

Júlia Manglano é diretora da Escola A e D, em São Paulo

www.escolaaed.com.br