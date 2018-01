Identificar o temperamento do seu filho é fundamental para educá-lo

Por juliaescolaaed

Os filhos são diferentes e devem ser tratados de forma diferente de acordo com seus temperamentos (temperamentos são inatos e o caráter é trabalhado e desenvolvido). Algumas crianças são muito ordenadas, mas não querem dividir as coisas com os irmãos. Outras são generosas, mas incapazes de se esforçarem, e assim por diante. Em função disso, é de grande ajuda uma ferramenta educativa de classificação dos principais tipos de temperamento, que ajude os pais a reconhecer as diferenças, qualidades e dificuldades de cada filho em se desenvolver nas diferentes áreas.