Entre na “onda” da criança e dê espaço para a alegria entrar

Por juliaescolaaed

A alegria é a mola propulsora da educação para a felicidade e um grande presente para nossos filhos. Podemos viver a alegria junto com eles desde pequenos, para que não percam seu entusiasmo pelas descobertas, movimentos e de aprender. As crianças gostam de se movimentar livremente e de contemplar e descobrir realidades da natureza e do mundo. Podemos nos alegrar junto com elas nestas descobertas e brincadeiras.