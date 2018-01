Em nossa coluna de educação para a felicidade temos falado de várias ferramentas educativas e estratégias de aprendizado que podem facilitar, e muito, nossa tarefa educativa.

No fundo, são ferramentas que ajudam a melhorar nossos filhos, para que cresçam em excelência como pessoas.

Para que cresçam como pessoas, por sua vez, precisamos propiciar que desenvolvam projetos de vida pautados justamente pelo ideal de excelência humana (ex-cellere = ascender, tornar-se melhor).

São esses projetos que lhes darão sentido à vida e motivação para o aprendizado e para a aquisição de qualidades. As habilidades que nos tornam pessoas excelentes foram chamadas na filosofia clássica de virtudes. De acordo com Platão, o grau de felicidade depende da maior ou menor aquisição e consequente posse de virtudes pelas crianças, principalmente da justiça e temperança.

Daí a importância da elaboração de projetos e planos de ação na educação de nossos filhos. Na Escola AeD por exemplo, cada aluno tem um plano de ação por escrito e que é aplicado em conjunto pelos pais, tutor e a escola. A eficácia gerada é muito grande, não só pela unidade de ação, mas também pelo foco e contínuo “coaching” personalizado do processo e dos resultados.

Segundo José Maria Rodriguez Ramos, em seu livro “Conhece-te a ti mesmo”, antes, porém, de poder formular um projeto de ação de excelência humana para as crianças, é necessário fazer um diagnóstico integral a respeito dos filhos e também dos próprios pais que são seu maior “modelo de amor”.

É preciso mergulhar nas características internas nossas e deles e refletir sobre elas.

O diagnóstico exige um espírito de exame, uma formação positiva com boas leituras e, segundo José Maria Rodriguez, o mais importante, uma atitude de saber escutar.

Aprendemos muito a partir dos outros se soubermos escutar.

Também, para nos auxiliar no diagnóstico dos filhos, podemos nos aprofundar no estudo da caracterologia: conhecer o seu temperamento. Cada filho é único e tem inclinações naturais próprias. É importante nós, pais, conhecermos o melhor possível estas características e, também, ajudá-los a se conhecerem e perceberem como sentem e reagem, quais são suas qualidades e os defeitos.

A partir daí elaborar um plano de melhoria pessoal refletido e baseado na razão, que é a medida do que é verdadeiramente bom ou mal para o alcance de sua felicidade.

No mito da caverna de Platão, o bem justamente deve ser conhecido através da educação (ex-ducere = conduzir para fora, desenvolver as potencialidades). Os filhos precisam sair das sombras da caverna para o mundo inteligível e de desenvolvimento da razão, do conhecimento da verdade das coisas e do respectivo crescimento nas virtudes e consequente capacidade de fazer o bem.

E cabe aos pais esta maravilhosa missão!