Dando sequência ao post da semana passada, “Como ensinar matemática para se bebê”, explicamos como fazer o material para as “aulas”, o método e como transmitir esses ensinamentos. A forma de ensinar matemática para seu bebê colocada neste artigo é baseada na teoria do desenvolvimento infantil, do Dr. Glenn Doman.

Preparar o material

– 100 cartões de 30x30cm

– 5050 pontos (círculos) autoadesivos vermelhos de 2cm de diâmetro

O primeiro passo é preparar os cartões colando os autoadesivos com as quantidades de 1, no primeiro, até 100 autoadesivos no último cartão. No verso de cada cartão devemos escrever o número correspondente a cada quantidade.

Os autoadesivos devem ser colados de forma irregular, sem formarem padrões definidos.

Etapas para ensinar o seu bebê

Cada sessão deverá ter 5 cartões. Exiba o primeiro e diga o número correspondente, rapidamente; passe para o segundo e assim, sucessicamente até o quinto cartão.

No primeiro dia mostre para o seu bebê as quantidades na ordem de 1 a 5, três vezes ao dia. Depois, a partir do segundo dia, misture as quantidades e mostre 3x por dia durante mais 4 dias.

A partir do 6º dia, devemos retirar o 1 e colocar o 6 e assim por diante; a cada dia substituímos um cartão até chegar no 100.

Depois de cada sessão é importante mostrar o entusiasmo com nosso bebê e elogiá-lo.

O bebê aprende à velocidade de luz e não devemos passar mais do que 3x ao dia os mesmos 5 cartões.

Como passar?

– Com entusiasmo

– Sem testar

– De forma rapidíssima

– Sem outras distrações

– Parar antes da criança querer parar

– Passar sempre nova informação

– Dar um intervalo de 20 minutos entre duas passagens da mesma coleção de cartões

– Sempre misturar os cartões

Conclusão:

Se proporcionarmos este conhecimento de forma alegre e sem querer testar o bebê, em um determinado momento ele poderá ser capaz de diferenciar 30 bolinhas de 28. Terá entendido o verdadeiro valor dos numerais e terá desenvolvido um inusitado prazer em aprender.

