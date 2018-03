No último post, falamos a respeito do desenvolvimento do otimismo nos nossos filhos.

Hoje gostaria de aprofundar em outro assunto primordial quando se fala de educação para a felicidade: o desenvolvimento da capacidade deles diferenciarem as realidades acidentais das essenciais.

Isso significa aprender a perceber a essência das coisas, ou seja, o que caracteriza um personagem como o Dom Quixote, que o torne único, que o diferencie dos outros heróis. Não adianta ficar descrevendo sua armadura e roupas que são apenas acidentes.

Temos que ajudar nossos filhos a aprenderem a pensar, a verem a essência das coisas e pessoas, que vai muito além da matéria; entra no campo da metafísica.

Se digo que a caneta é azul, pequena, de plástico, de ponta fina; estou falando de acidentes da caneta. Agora, se digo que a caneta escreve, cheguei à sua essência.

Neste sentido, no processo de educação é oportuno perguntar a nossos filhos coisas do tipo:

– Qual a finalidade desta atividade que você está realizando?

– O que você aprendeu hoje com esta situação ou vivência?

Também é benéfico pedir que façam resumos de livros, contem os filmes a que assistiram ou histórias que vivenciaram.

Na Escola AeD, aplica-se um programa de bits de inteligência, no qual são mostradas dez imagens ou fatos do universo (raças de cachorros, peixes, flores, bandeiras, meios de transporte e outros) e as crianças precisam desde pequenas, abstrair o que aqueles fatos têm em comum, ou seja, aprendem a captar o conceito dos conjuntos apresentados.

Isto fomenta a que percebam melhor as realidades do mundo e consigam hierarquizar suas importâncias. Com isso, ajudamos a que desenvolvam objetivos e motivos que não sejam muito pequenos e efêmeros.

Estudar para tirar nota na prova ou para passar no vestibular é muito passageiro e um motivo incompleto, não é um objetivo fim.

Então muitas vezes jovens que passam em excelentes faculdades podem vir a sentir uma crise existencial ou um vazio porque o objetivo pelo qual lutaram tanto deixou de existir.

Por isso no desenvolvimento da intelecção, educadores e pais devem ajudar os alunos ou filhos a entenderem os movimentos, suas finalidades, porque estas são fundamentais para que haja verdadeiro aprendizado. Apenas passar um conteúdo programático, não só não motiva ao aprendizado, como inclusive pode prejudicar os alunos porque vai condicionando e dificultando sua capacidade de refletir e interpretar realidades. Mais tarde ficam privados de apreciarem e entenderem livros mais profundos e difíceis.

Por isso, nós, pais, devemos ajudar nossos filhos a pensarem, avaliarem e tomarem decisões de forma completa, refletindo nos fins; que realmente deem sentido às suas vidas e tragam satisfações cada vez mais perenes e profundas.

