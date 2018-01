E aí beleza?

Você já se perguntou se realmente sabe cuidar dos seus cabelos de forma efetiva? Como lavar corretamente e ter um cabelo impecável, como saído de um salão?

Conversamos com um especialista e que já cuidou de cabelos de muitas celebridades.

Ele é jovem e tem um visual meio grunge, meio rocker. As tatuagens e os alargadores de orelhas revelam ser uma pessoa de atitude. Rafael Dios é hair specialist do SpaDios, em São Paulo, e revela quais os cuidados essenciais que os homens devem ter com os seus cabelos, sem gastar rios de dinheiro.

Quais os truques e dicas para lavar e condicionar os cabelos?

Rafael é categórico: sempre diluir o xampu e o condicionar em dois dedos de água, de morna a fria, antes de aplicar nos fios e no couro cabeludo, para não deixar resíduos que possam impedir a entrada de nutrientes e até dificultar o crescimento e o nascimento de novos fios.

Ele acrescenta que, para não errar, devemos utilizar sempre um recipiente de mais ou menos 200 ml, cobrir o fundo com o produto e, em seguida, colocar a água. Na hora do condicionador, a dica é dissolver o equivalente a uma moeda de 1 real do produto em dois dedos de água. No caso de um cabelo curto, é importante despejar o condicionador diluído em um pente e aplicar suavemente somente nas pontas do cabelo.

Ainda sobre o processo de lavagem, o especialista alerta para a temperatura da água: ela deve ser de morna a fria para não “roubar” a oleosidade natural dos fios; a água é a responsável por proteger e manter o cabelo hidratado. A dica de ouro é fazer sempre um último enxágue com água mineral ou filtrada, gelada, para selar as cutículas, dar brilho e fechar os poros do couro cabeludo.

E se você achava que cabelo limpo é cabelo lavado com força e com as unhas, Rafael alerta para tomar cuidado ao esfregar o couro cabeludo: nunca use as unhas, mas sim as pontas dos dedos, massageando a cabeça como um todo. Além de limpar, a movimentação ativa a corrente sanguínea e a oxigenação dos folículos, deixando o cabelo mais abastecido de nutrientes.

Há um mito de que os homens não devem usar condicionador. É verdade?

Não. Homens devem usar condicionador sim, porém, deve-se tomar cuidado para o condicionador não atingir o couro cabeludo.

De tempos em tempos, Rafael aconselha ainda a fazer uma limpeza profunda do couro cabeludo.

Por que realizar a limpeza profunda?

O excesso de sol, praia, piscina, suor, finalizadores e bloqueadores para proteger os fios, poluição e resíduos de xampu deixam resquícios que se acumulam nos fios, deixando o cabelo pesado, seco e opaco, formando uma espécie de ‘bloqueio’ que dificulta a entrada de novos componentes de tratamento. Ao desobstruir os poros do couro cabeludo e remover intensamente os resíduos acumulados na superfície capilar, os nutrientes penetram melhor, o que se reflete na saúde e na beleza do fio.

Qual a periodicidade ideal de se fazer uma limpeza profunda?

Depende: no caso de queda de cabelo, o ideal é fazer a limpeza uma vez na semana. Se não houver disponibilidade, ao menos uma vez ao mês é ótimo para manter o couro cabeludo livre de impurezas.

Pode-se lavar o cabelo masculino mais do que uma vez ao dia?

Lavá-lo mais de 1 vez por dia pode deixar os fios mais ressecados, porém, se há impurezas elas deverão ser removidas. Daí, neste caso, a importância de usar o condicionador, pois ele devolverá maciez ao fio.