E aí, beleza?

Estamos no alto inverno e os dias frios pedem perfumes quentes, intensos, contrastantes e marcantes para os homens cheios de personalidade, que gostam do que é bom e exclusivo.

Conheça 5 fragrâncias masculinas marcantes que são must have para este inverno:

Montblanc Legend Night, Montablanc, R$499 (100ml)

Esse lançamento da Montblanc chega para completar o terceiro capítulo olfativo de fragrâncias da marca. Depois de Legend e Legend Spirit, Legend Night revela um homem mais misterioso, que gosta da noite e está sempre desfrutando as coisas boas da vida. É o perfume perfeito para um bon vivant, um homem que cultiva as amizades, é sedutor, tem personalidade forte e traduz sua elegância minimalista e irresistivelmente atraente. Desenvolvido pela dupla Antoine Maisondieu e Olivier Pescheux, a fragrância é amadeirada e suas notas iniciais e aromáticas combinam sálvia, hortelã-pimenta com especiarias frescas (cardamomo) e bergamota, que trazem o tom vivo do perfume. As notas de coração neutralizam a primeira impressão refrescante, com uma sofisticação quente. O aroma precioso da madeira de cedro se mistura com os tons de lavanda, um clássico em fragrâncias masculinas. Já as notas de saída possuem uma assinatura forte e memorável. De um lado, madeiras densas e vibrantes com um duo de vetiver e patchouli, e do outro, a profundidade envolvente dos almíscares e o aveludado da baunilha negra.

La Nuit de L’Homme, Yves Saint Laurent, R$399 (60ml)

Feito para o homem sedutor, com uma beleza devastadora e um charme irresistível. É assim que que podemos traduzir esse perfume de Yves Saint Laurent, que apresenta uma fragrância oriental refrescante marcada pelas contraposições e choques olfativos. Ideal para os dias frios, é uma fragrância quente, cheia de contrastes vivazes e intensos da bergamota e o cardamomo, que liberam uma explosão de frescor, iluminando a nobre sofisticação da lavanda. Tem notas de pimenta do reino e de gerânio, que adiciona uma elegância infinita. O almíscar e o cedro da Virgínia revelam suas facetas com um toque misterioso do capim limão, combinado com a fava tonka e o cominho, deixando um rastro sensual e atraente.

L’Homme Ideal Sport, Guerlain, R$465 (100ml)

Para revelar o potencial esportivo do Eau de Toilette, Thierry Wasser, o nariz da Guerlain, e Delphine Jelk, perfumista da marca, deram para a nota de amêndoa um impulso de vitalidade, energizando com especiarias frescas e uma onda de notas aquáticas. A essência de neroli a envolve delicadamente. Por último, mas não menos importante, o trio vencedor de coumorin, vetiver e patchouli traz força, vigor e sensualidade a essa “água ativa”. Perfeito para quem é amante dos esportes e do culto ao corpo e ideal para levar na academia e usar depois de malhar.

Sycomore, Chanel, R$1.150 (75ml)

O meu perfume de eleição, Sycomore é uma daquelas fragrâncias super especiais que você tem que provar pelo menos uma vez na vida. É amadeirado e rico em evocações: a força da madeira, a rugosidade da cortiça, o estalar seco da madeira no verão. Criado ao redor do vétiver, deixa um rastro simples, tranquilizador, com leves toques de especiarias. Segue uma tendência da perfumaria mundial de entrar no leque de fragrâncias sem gênero, os chamados perfumes de partilha, pois se adaptam tanto para a pele do homem quanto para a da mulher.

1 Million Monopoly, Paco Rabanne, R$399 (100ml)

Uma colaboração fora do comum e bem humorada entre a perfumaria e o jogo mais cativante do mundo, Monopoly (Monopólio). A fragrância apresenta notas de couro e pimenta e é tão refrescante quanto suave. Um selo olfativo de “âmbar-couro claro” inimitável. É tão marcante quanto 1 Million original e traz a irreverência e elegância da casa Paco Rabanne.