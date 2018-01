E aí, beleza?

Entramos oficialmente no inverno e a pele pede cuidados que vão além de questões de vaidade.

Com a chegada do frio, os fatores externos podem desencadear algumas reações adversas em nossa pele, no cabelo e no corpo, tais como ressecamentos, descamações, irritações e aumento da produção de sebo.

Esteja preparado para as baixas temperaturas. Veja abaixo alguns produtos e dicas simples e fáceis de serem aplicadas por homens no dia a dia para manter a aparência e a saúde da pele no inverno.

ROSTO

Uma rotina de pele saudável, cumprindo os passos de cuidados essenciais de limpeza, tonificação e hidratação, faz toda a diferença na hora de protegê-la do frio.

Hidratante Antissinais, Natura, R$ 79,90

Com peptídeos e extrato de cacau, oferece tecnologia Chronos antissinais e tem toque ultra seco, ideal para a pele masculina. Produto de uso diário, hidrata e protege do sol (FPS 30).

CABELOS

Os cabelos também sofrem agressões com as baixas temperaturas e reagem de uma maneira diferente, no inverno. Os fios ficam mais ressecados e ásperos, ao toque; já o couro cabeludo acaba produzindo mais sebo. Após remover as impurezas do cabelo, hidratar é palavra de ordem da estação. Alternar condicionador e máscara hidratante é uma boa dica para um cabelo mais bonito e nutrido.

Xampu Botanique Cabelos Oleosos, Vizcaya, R$21,50

Com extrato de alecrim – um regulador de função sebácea – e extrato de pimenta, ele auxilia na regulação da oleosidade, além de purificar, refrescar e manter nos cabelos a sensação de limpeza prolongada.

Hydra Care, Vizcaya, R$32,40

Tratamento ultra-hidradante que promete deixar os cabelos 10 vezes mais macios e 5 vezes mais hidratados; contém água termal e combate completamente os efeitos do frio.

CORPO

Nessa altura do ano, os banhos ficam mais quentes e longos, o que diminui a proteção natural da pele. Geralmente, a zona do pescoço para baixo costuma ficar esquecida quanto aos cuidados diários, portanto, aplicar diariamente um creme hidratante evitará que sua pele fique ressecada e descamando. Os hidratantes corporais são ricos em nutrientes, hidratam a pele e devolvem a elasticidade à tez.

Isotonic Hydra Spray, Dr. Jones, R$ 69,00.

Hidratante corporal em spray de fórmula não oleosa, com secagem rápida e fragrância leve. Hidrata profundamente a pele, sem deixá-la oleosa; deixa, sim, um efeito refrescante.