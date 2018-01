E aí, beleza?

O final das férias e a retomada da rotina de trabalho exigem cuidados extra também com a nossa pele.

Ainda mais que estamos no inverno, a atenção com a tez deve ser redobrada. O tempo frio e úmido, típico da temporada, deixa a pele mais ressecada, com mais descamações, irritações, além de favorecer o aumento da produção de sebo.

Conheça três passos que separam uma pele saudável e nutrida de uma pele desidratada e sem viço.

Esfoliação: a esfoliação remove as células mortas e estimula a renovação da epiderme. Além de evitar o ressecamento e o aparecimento de cravos e espinhas, é importante para manter a uniformidade da pele, deixando-a mais lisinha. Esse passo é recomendado ao menos uma vez na semana. Utilize especialmente esfoliantes suaves, com partículas finas e não se esqueça de hidratar sempre a sua pele após a esfoliação e limpeza.

Limpeza: super importante para uma pele livre de imperfeições. Esse processo elimina impurezas, ajuda a tez a respirar melhor e também faz com que ela esteja mais bem preparada para absorver os cosméticos. Loções, espumas ou cremes de limpeza destinados para esse fim cumprem bem o papel. Só não valem produtos que contêm álcool na formulação, para evitar o ressecamento da pele.

Hidratação: esta etapa é importantíssima para manter o equilíbrio natural da pele e sua nutrição. Hidratantes em gel ou com efeito matificante são boas apostas, assim como os sérums, que têm textura mais leve e um alto poder de hidratação. Dica: aqui, quantidade não é qualidade. Use pouco produto e potencie a absorção do mesmo, espalhando-o uniformemente pelo rosto, com leves batidas do dedo anelar.