Siga à risca as dicas abaixo para uma barba de causar inveja

A barba está para os homens assim como a maquiagem está para as mulheres. Além de emoldurar o rosto, imprime personalidade e estilo ao visual. Ela também pode esconder pequenas falhas como cicatrizes, queixos finos e marcas de espinhas. Caiu no gosto popular masculino e veio pra ficar. Veja quais são os cuidados necessários no dia a dia para manter uma barba de causar inveja.

Pele boa, barba boa

Muita gente não se dá conta de que uma pele saudável é a base para uma barba saudável. O ritual de cuidados se inicia antes mesmo de deixar crescer a barba. Manter a pele sempre limpa e hidratada vai ajuda-la a respirar melhor e produzir uma barba com maior agilidade. A esfoliação regular da pele também ajuda na desobstrução dos poros e consequentemente, a estimular o crescimento dos pelos faciais.

Dê tempo ao tempo

A barba leva tempo para crescer e tomar corpo. É um processo lento e está intimamente ligado à produção do hormônio testosterona no nosso organismo. É ele quem dita a quantidade e espessura dos pelos. Dito isso, a dica é ter paciência.

Um alerta: quem não está habituado com os pelos faciais, é natural ter coceira no comecinho. Resista à tentação de aparar logo no início. Vá ao barbeiro para que ele possa ajuda-lo nos contornos da barba até que você se habitue com a forma e tamanho desejados. É ele também o profissional que melhor pode orientá-lo sobre o estilo ideal de barba que combina com o seu rosto, além de ajuda-lo na manutenção e cuidados dela.

Cuidados essenciais

Os cuidados diários e a manutenção da barba são essenciais para todo barbudo. Crie o hábito de lavar sua barba diariamente, no banho mesmo. Utilize um xampu neutro e ao menos uma vez por semana, condicionador. Existem hoje muitos produtos bons, específicos para a barba, que vão ajudar a deixa-la limpa e macia. Esse processo de limpeza é importante pois a barba acumula muita sujeira, poluição e gordura.

Outra dica é aplicar um óleo específico para a barba. O óleo contém vitamina, hidrata e deixa a barba mais uniforme, além de hidratar a pele dessa região. Coloque algumas gotas do produto na palma da mão – de acordo com a quantidade dos seus pelos -, esfregue as mão de modo a aquecer o produto e aplique uniformemente na barba levemente húmida. Isso vai ajudar a uma melhor absorção do produto. Mas atenção: não exagere na quantidade para não deixar os fios brilhantes e muito gordurosos.

Também um pós barba é indispensável para a recuperação da pele, evitando lesões e o ressecamento da tez.

Barba hi-tech

A moda das barbas continua firme e forte no Brasil e trouxe com ela uma nova tendência: as barbearias vintage. Esses espaços com atendimento exclusivo ao público masculino oferecem serviços como corte de cabelo e manutenção da barba, em ambientes retrô que retomam o visual da época que esse tipo de serviço veio à tona. Para facilitar a conexão do cliente com os salões, já existe hoje um aplicativo capaz de realizar o agendamento de uma sessão com o seu barbeiro favorito. Com isso, os vaidosos podem agendar design e até alongamento da barba pela internet, sem necessidade de intermediários.

Chama-se Beauty Date e além do agendamento, a plataforma permite que os usuários descubram novas barbearias em sua cidade, vejam as mais bem avaliadas e acompanhem as promoções de seus locais favoritos. Está presente em todo Brasil e pode ser acessado por aplicativo para Android e IOS e também pelo site.