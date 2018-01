E aí, beleza?

Acho que já puderam reparar que, assim como na moda, as trends relacionadas à cosmética também estão em constante mudança: elas sempre tentam acompanhar os hábitos dos consumidores.

É bem verdade que a maioria dos homens tem uma rotina de cuidados pessoais – ou grooming – bastante básica: fazer a higiene pessoal, barbear-se, pentear o cabelo… mas o fato é que os tempos mudaram e nosso comportamento evoluiu bastante nos últimos anos. Com ele, nossa preocupação com a pele, com o cabelo e com o corpo ficou mais intensiva. Melhor dizendo, ficamos mais “vaidosos” – digamos assim.

Está na hora de reavaliar sua rotina de grooming. Tire-a do piloto automático e transforme-a em algo prazeroso e divertido. Veja abaixo seis dicas que elevarão seus cuidados pessoais a um outro nível.

REPENSE A RELAÇÃO COM SEU CABELO

Um bom corte, um bom xampu, uma pomada leve e um spray finalizador: esses são os elementos de sucesso para deixarem seus fios – e sua aparência – impecáveis! Quando eu digo um bom corte, refiro-me a deixar seu cabelo sempre “em dia”: sem pontas sobressalentes e desordenado. Um xampu 2 em 1 (xampu e condicionador) é sempre um curinga para a saúde dos fios, bem como uma pomada leve e um spray finalizador são excelentes aliados para um visual de capa de revista.

CUIDE DOS DETALHES

O segredo está nos detalhes. Mantenha as unhas sempre aparadas e saudáveis. Hidratar as cutículas também é importante. Você precisará de um conjunto adequado de ferramentas, para o cuidado das unhas. Prefira os cortadores de aço de carbono, que são os mais resistentes e cortam com precisão. Mas atenção! Nunca corte demais e respeite o limite das pontas dos dedos. As pessoas a seu redor repararão, com certeza! Tenha atenção também aos pelos do nariz e das orelhas. Ah! Não se esqueça de deixar as sobrancelhas também em ordem: o visual “monocelha” não vai deixá-lo mais sexy!

COMBATA O STRESS DO DIA A DIA

Assim como as mulheres têm seus subterfúgios para cuidarem delas, passe também a dedicar um tempo maior para cuidar de você. Uma simples ida ao barbeiro – e fazer dessa ida um verdadeiro lazer – para um corte de cabelo ou fazer a barba já dá uma quebrada em sua rotina. Ou que tal uma horinha num spa urbano? Uma massagem relaxante e, quem sabe, uma limpeza de pele vai deixá-lo mais bem disposto.

COMECE A USAR UM CREME ANTI-AGING

Não é frescura; o problema é a gravidade! A idade uma hora chega para todos nós e um creme anti-idade, além de hidratar a pele, vai deixá-la mais firme e livre dos sinais aparentes. Também atua na pele para ajudar no combate ao aparecimento de rugas.

INVISTA EM GADGETS DE BELEZA

Comece a usar a tecnologia a seu favor. Uma escova de dentes elétrica, um secador de cabelo e um barbeador elétrico multiuso (para aparar também os pelos do corpo) podem ser uma verdadeira revolução em sua vida e tonar sua rotina de grooming muito mais prazerosa e eficiente.

CULTIVE A BARBA

Deixe crescer a barba para emoldurar seu rosto e “mudar de cara”. A barba está para homens como a maquiagem está para as mulheres: escondem pequenos defeitos, como manchas de espinhas ou queixos finos, além de deixa-lo mais sexy. Acredite!