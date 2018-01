E aí, beleza?

Hoje, 13 de julho, é celebrado o dia mais Rock n’ Roll de todos: o Dia Mundial do Rock. Essa data é uma homenagem ao estilo que revolucionou não somente a música e o comportamento social da juventude em meados do século XX, mas também a atitude e o visual das pessoas.

O estilo dos roqueiros diz muito sobre eles. Três nomes importantes do rock, que são exemplos de homens que dizem muito com o seu visual são: Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, James Hetfield, líder do Metallica, e Jared Leto, que comanda a banda 30 Seconds to Mars.

Além do estilo musical, o que eles têm em comum? Suas barbas estilosas que inspiram fãs e amantes do visual.

Dave Grohl: ele tem uma barba escura com cavanhaque mais acentuado, que transmite um ar de seriedade. Este tipo de visual funciona em homens com o rosto triangular e necessita de cuidados a cada 15 dias, pelo menos.

Cuidados e produtos: É legal fazer uma esfoliação regular na barba e pele para eliminar as células mortas, impurezas e resíduos que ficam presos nos fios. Use xampu e condicionar que sejam adequados para o seu tipo de barba e cabelo. Além disso, é importante usar também um óleo para barba, que amacia, hidrata e deixa mais brilhante.

James Hetfield: ele já usa um estilo “mais agressivo”, deixando um ar de irreverência, com o bigode raspado e o queixo bem alongado com sua barbicha. É uma versão de barba que funciona bem para quem tem o rosto em formato quadrado.

Cuidados e produtos: Além dos cuidados regulares com xampu e condicionador, nunca esquecer de usar um bom óleo para manter os fios hidratados e o efeito de uma barba mais macia, menos rebelde. Se a sua barba for grisalha, o uso de produtos específicos para ela são importantes, pois visam fazer a higienização, cuidar de todos os pelos, além de dar um “up” nos fios grisalhos, deixando-os com o tom prateado.

Jared Leto: o roqueiro é adepto da barba mais cerrada, sem acabamento e pelos loiros escuros, o que dá um aspecto mais sereno. O estilo dele funciona bem para homens com rosto oval e necessita de cuidados bem específicos.

Cuidados e produtos: Lavagem regular com um xampu hidratante, bem como o uso do secador é essencial para manter esse tipo de barba limpa e impecável. Um bálsamo também é recomendado para a nutrição e saúde dos fios.

Assim como os roqueiros o fazem, é importante respeitar o estilo próprio de sua barba para manter o propósito original de “liberdade” e “expressão”. O seu visual rock’n roll agradece!

Agora, basta escolher qual o tipo de barba mais combina com você e celebrar o rock, bebê!